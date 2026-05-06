Firmado el convenio de gestión deportiva de Navarra, que incluye subidas salariales y reducciones de jornada

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La totalidad de las organizaciones sindicales del sector ha firmado el acuerdo de convenio de gestión deportiva de Navarra, que incluye "avances reales y tangibles en derechos laborales, en condiciones económicas y en calidad de vida".

Según han indicado desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Navarra en un comunicado, "hoy es un día importante para las personas trabajadoras del sector de Gestión Deportiva y para la acción sindical responsable".

"El convenio ha sido firmado por la totalidad de las organizaciones sindicales, un escenario que contrasta con el del convenio anterior, que solo fue firmado por UGT y otro sindicato", han expuesto desde FeSMC-UGT Navarra.

Según han remarcado desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Navarra, el nuevo convenio "garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo mediante la subida salarial vinculada al IPC durante los cuatro años de vigencia", una garantía de "estabilidad y seguridad a las plantillas en un contexto de incertidumbre económica".

Además, se ha reducido la jornada laboral en 12 horas durante la vigencia del convenio, "un paso clave para avanzar hacia un modelo de trabajo más equilibrado y sostenible".

A esto, se suman mejoras en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, "respondiendo a una demanda social cada vez más necesaria y justa"; así como la equiparación salarial del grupo 6 al grupo 5, "corrigiendo desigualdades que no tenían justificación y avanzando en la dignificación de determinadas categorías profesionales".

Asimismo, desde UGT-FeSMC Navarra ponen en valor que el convenio haya sido firmado por la totalidad de las organizaciones sindicales en el sector, lo que "le otorga eficacia general y refuerza su legitimidad, garantizando que sus beneficios lleguen al conjunto de las personas trabajadoras del sector".

"Este escenario contrasta con el convenio anterior, que fue fruto de un conflicto largo y duro, con más de 200 días de huelga, y que solo fue firmado por dos sindicatos, UGT y CCOO, lo que limitó su alcance. Cuando se negocia con responsabilidad y con las plantillas en el centro de la negociación, se pueden conseguir acuerdos amplios, sólidos y beneficiosos", han remarcado.

Finalmente, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Navarra ha subrayado que "este convenio no es un punto final, sino un paso adelante". "Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones laborales y defender los derechos de las personas trabajadoras con responsabilidad, firmeza y vocación de diálogo", han añadido.