Firmado el convenio que permitirá el uso de salas de los cines Baiona y Yamaguchi por parte de asociaciones de San Juan

Imagen de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona y los cines Golem - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha firmado un convenio de colaboración con los cines Golem que va a permitir durante el año 2026 el alquiler de las salas de los cines Baiona y Yamaguchi por parte de asociaciones y otros colectivos del barrio de San Juan.

El objetivo es que estas entidades puedan disponer de un espacio para el desarrollo de actividades culturales y asociativas. El Ayuntamiento, que se hará cargo del coste integral de la cesión, ha habilitado para ello una partida de 15.000 euros con cargo a los presupuestos municipales de 2026, fruto de una enmienda del grupo municipal del PSN.

El acuerdo, que ha sido firmado este martes por la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Pamplona, Zaloa Basabe, y el consejero delegado de administración de Difusora Cultural Cinematográfico, S.A, en representación de Golem, Otilio García, da "respuesta a una demanda histórica del tejido asociativo del barrio, que requería la habilitación de espacios y equipamiento para la realización de actividades culturales".

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE UTILIZACIÓN

Las salas, que se pondrán a disposición tanto en Golem Baiona como en Golem Yamaguchi, cuentan con una capacidad de entre 70 y 150 personas y podrán reservarse tanto en horario de mañana como de tarde y noche.

En cuanto a la disponibilidad, las reservas de mañana podrán hacerse tanto en días laborales como en sábados y festivos, mientras que los horarios de tarde y noche serán exclusivamente de lunes a viernes.

Las reservas matinales tendrán una duración máxima de 2,5 horas, mientras que las sesiones de la tarde y noche tendrán una duración máxima de 3 horas en tres franjas horarias distintas.

Respecto a los requisitos para la utilización de las salas, las actividades deberán estar promovidas por asociaciones del barrio, legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente. Serán además abiertas, gratuitas y con un "claro interés comunitario".

Dadas las características de las salas, estos espacios solo podrán acoger actividades de tipo sociocultural (proyecciones, conferencias, monólogos, etc.). Las actividades deberán contar, además, con los permisos y licencias que la normativa aplicable exija para su desarrollo y tener una previsión mínima de asistencia de, al menos, 50 personas.

El plazo para solicitar el uso de las instalaciones de los cines Golem estará abierto del 20 al 31 de mayo a través de correo centroscomunitarios@pamplona.es.