Firmado el nuevo convenio de Dependencia que permitirá la subida salarial del personal de las residencias en Navarra

La consejera Maeztu junto a representantes sindicales y empresariales tras la firma del convenio hoy en el Departamento de Derechos Sociales. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Convenio Colectivo de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal se ha firmado este lunes en el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra. Entre otras cuestiones recoge las mejoras laborales y salariales acordadas para los profesionales del sector de los cuidados y "reforzando, al mismo tiempo, la financiación pública de las plazas residenciales y de centros de día", según ha informado el Gobierno.

Por parte de la representación sindical, han suscrito el acuerdo Olga Huguet, en representación de UGT; Carolina Urra y María Victoria Astrain, en representación de Comisiones Obreras; y Maite Olano, en representación de LAB. Por parte de la representación empresarial, el convenio ha sido firmado por Eduardo Mateo, en representación de LARES, y Rafael Sánchez Ostiz, en representación de ANEA. La firma del convenio se ha celebrado este medio día y culmina un proceso de negociación desarrollado entre las diferentes partes en los últimos años.

El nuevo convenio, que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre, supone "un importante avance en materia salarial para las personas profesionales que trabajan en el ámbito de los cuidados y requiere, para su aplicación, un importante esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno de Navarra", ha expuesto el Ejecutivo, que destinará 30 millones de euros adicionales cada año para "garantizar la cobertura económica de las mejoras contempladas en el convenio".

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha valorado la firma del convenio como "un hito de esta legislatura", al considerar que permite "avanzar de manera significativa en la mejora de las condiciones laborales y salariales de las personas que trabajan en las residencias y centros de día de Navarra". "Estamos hablando de profesionales esenciales para garantizar una atención de calidad a las personas mayores y dependientes, y mejorar sus condiciones laborales supone también reconocer y poner en valor el trabajo que realizan cada día", ha señalado.

La consejera Maeztu ha destacado asimismo "el esfuerzo y la voluntad de todas las partes" para alcanzar un acuerdo después de años negociación. "Llegar a este convenio ha requerido diálogo, negociación y capacidad de acuerdo por parte de la representación empresarial y sindical, y quiero agradecer a todas las organizaciones su implicación y su responsabilidad para hacer posible este acuerdo", ha afirmado.

La consejera ha puesto también en valor "la implicación del Gobierno de Navarra para garantizar la cobertura presupuestaria necesaria para hacer efectiva esta mejora salarial". En este sentido, ha destacado que el acuerdo supone "un importante esfuerzo económico para el Gobierno de Navarra, que destinará 30 millones de euros más cada año para financiar esta subida salarial".

"Es una apuesta clara por mejorar las condiciones de quienes trabajan en el ámbito de los cuidados y, al mismo tiempo, por fortalecer un sector fundamental para nuestro sistema de atención a la dependencia. Cuidar a quienes cuidan es también una forma de garantizar una atención de mayor calidad a las personas que necesitan estos servicios", ha concluido.

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 30 MILLONES CADA AÑO

El Gobierno de Navarra ha indicado que ha acompañado este proceso de negociación y ha asumido el compromiso de dotar los recursos económicos necesarios para hacer posible la aplicación de las mejoras salariales acordadas, "reforzando así su apuesta por un modelo de atención a la dependencia de calidad y por el reconocimiento de las y los profesionales que trabajan en este ámbito".

El acuerdo supone un compromiso de financiación por parte del Ejecutivo foral, necesario para hacer efectiva la mejora de las condiciones retributivas de las personas trabajadoras. En concreto, el Gobierno de Navarra prevé incrementar en 30 millones de euros anuales su presupuesto para financiar más plazas de residencias y centros de día y consolidar la subida salarial pactada en el I Convenio Colectivo de Dependencia y desarrollo de la autonomía personal.

Para hacer frente a la aplicación de la subida salarial, que será efectiva en el último trimestre de 2026, se destinarán 3 millones de euros adicionales este año. A partir de 2027, la financiación pública de las plazas de residencias y centros de día contará con 22 millones de euros adicionales para dar cobertura a las mejoras retributivas contempladas en el convenio.

A esta financiación se sumarán otros 8 millones de euros destinados a incrementar en 300 el número de plazas con financiación pública. De ellas, 150 serán nuevas plazas concertadas en residencias, 100 corresponderán a centros de día y 50 a transporte adaptado.

Estas nuevas plazas se incorporarán a la red que actualmente mantiene concertada el Gobierno de Navarra con diferentes entidades. En la actualidad existen 2.500 plazas concertadas en residencias para personas mayores, 400 plazas de centro de día, 200 plazas de estancia diurna y 300 de transporte adaptado para la asistencia a centros de día.