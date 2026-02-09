Firmado el primer convenio de empresa propio en Congelados de Navarra, que cubre a 800 empleados en Arguedas y Fustiñana

Rueda de prensa de ELA sobre el convenio firmado en Congelados de Navarra - ELA

PAMPLONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Congelados de Navarra cuenta ya con su primer convenio propio, que da cobertura a 800 trabajadores en las plantas de Arguedas y Fustiñana y que supone la "superación" del convenio estatal, que es el que se aplicaba hasta el momento.

Según han explicado desde el sindicato ELA en una nota de prensa, se trata de "una de las industrias agroalimentarias más importantes de la Ribera", y la firma del convenio supone "romper con la imposición de condiciones laborales que UGT y CCOO fijan desde Madrid".

ELA ha firmado el convenio, que incluye subidas salariales entre un 21% y un 36% por encima de las tablas del convenio estatal. Congelados de Navarra posee dos plantas, una en Arguedas (8 representantes de ELA y 5 de UGT) y otra en Fustiñana (10 ELA, 3 UGT, 4 Independientes) que suman una plantilla de más de 800 personas.

Según han explicado en rueda de prensa las delegadas Viviana Vanessa Rodriguez Justiniano (Fustiñana) y Maricela Suarez Henao (Arguedas), la "mejora más significativa" es el incremento sobre las tablas salariales en las categorías más bajas, "hasta ahora marcadas desde Madrid por UGT y CCOO".

Estos aumentos van del 21% para los auxiliares, hasta el 36% de otras categorías, pasando por el 28% para los especialistas, y el 30% para oficial de 2ª. Además, estos salarios se actualizarán por encima del IPC (en 2027, IPC+1,5%; y en 2028, IPC+1,5%).

Asimismo, el acuerdo aumenta el precio de la hora nocturna, la hora extra y que se reconozcan unos pluses a determinados puestos que están expuestos a bajas temperaturas.

El nuevo convenio de Congelados de Navarra reducirá 28 horas la jornada laboral a lo largo de 3 años (12 en 2026, 8 en 2027 y otras 8 en 2028), lo que supone "3 días y medio menos de trabajo". También se incluyen mejoras en las licencias, permisos especiales, y una prima de 1.200 euros brutos a la firma del convenio.

Además, se incluye una prima de fidelidad de 400 euros que empezará a pagarse el 1 de enero de 2027 a las personas con más de 4 años en la empresa. El convenio "goza de ultraactividad (se mantiene en vigor hasta que se firme otro que lo sustituya), y de una cláusula de inaplicación que lo blinda ante la reforma laboral no derogada".

"SUPERACIÓN" DEL CONVENIO ESTATAL DE CONSERVAS

Hasta ahora, en estas dos plantas se aplicaba el convenio de Conservas Vegetales estatal, "que impone unas condiciones muy precarias, y que año tras años es impuesto por UGT y CCOO en Madrid, impidiendo la negociación de un convenio autonómico en Navarra".

La negociación en Congelados de Navarra arrancó después de que "un grupo de personas, en su mayoría migrantes, decidieron organizarse de la mano de ELA y convocar elecciones sindicales en unas plantas donde no existía representación sindical".

"No sin dificultades, consiguieron el apoyo de la mayoría de la plantilla, que hoy ve recompensada su valentía y apuesta por un sindicalismo diferente y reivindicativo que ha llevado a conseguir este primer convenio", han relatado desde ELA.

El sindicato ha destacado "el compromiso de todas las personas implicadas, sobre todo a los delegados y delegadas, pero también a el resto de la plantilla".

"ELA sigue apostando por organizarse, y acercar la negociación a los centros de trabajo, así como negociar en Navarra, tanto las condiciones laborales como el SMI (motivo por que ELA ha convocado huelga general para el 17 de marzo)", han añadido.