La Fiscalía investiga a un dirigente de Vox Navarra por un presunto delito de odio hacia menores migrantes

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha imputado, en calidad de investigado, al responsable de juventud de Vox en Navarra, Óscar Téllez, después de que el Gobierno foral le diera trasladado de un informe que le podría vincular con un presunto delito de odio.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo navarro, Begoña Alfaro, ha valorado de forma "muy positiva" esta imputación, a raíz de un informe elaborado por el Servicio de Atención y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia del Gobierno foral "al apreciar claros indicios de un presunto delito de odio en toda su actividad en redes sociales, humillando, estigmatizando y menospreciando a los menores migrantes".

Alfaro ha precisado que el Gobierno no ha denunciado los hechos porque no tiene esa potestad, sino que lo que ha hecho es trasladar el informe a la Fiscalía, pero "es Fiscalía quien interpone la denuncia".

"Esperamos y confiamos que el juzgado correspondiente donde se encuentra ahora la causa sepa aplicar el concepto de justicia en su significado y castigar conforme a la ley a quienes se sienten impunes para sembrar el odio en nuestra Comunidad", ha señalado.

Por otro lado, la vicepresidenta ha acatado la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas contra el alcalde de Valtierra, Manuel Resa, también por un delito de odio a raíz de otro informe trasladado por el Ejecutivo, pero ha manifestado que ni el Gobierno ni ella misma personalmente pueden "entender ni mucho menos compartir" este archivo.

Alfaro ha afirmado que, "a pesar de que las manifestaciones vertidas por uno y por otro son muy similares, prácticamente idénticas, en el caso del alcalde de Valtierra ha decidido archivar la causa, mientras que en el caso del dirigente de Vox aprecia indicios de la comisión de un delito de odio". La vicepresidenta ha asegurado que el alcalde de Valtierra "es un responsable público que hizo uso de medios de comunicación de gran alcance" y lo ha calificado como "un dirigente de UPN con discurso ultra".

Begoña Alfaro ha señalado que la decisión de la Fiscalía no es recurrible, "pero sí que cabe la posibilidad de interposición de denuncia ante Instrucción, que en estos momentos analizando si tenemos posibilidad o no, legalmente hablando, de formular esa denuncia".

En cualquier caso, Alfaro ha afirmado que desde el Gobierno de Navarra "vamos a seguir vigilantes para no tolerar bajo ningún concepto los discursos de odio y humillación a los que está siendo sometida la población migrante, especialmente los menores, independientemente de la afiliación política que tengan sus autores".