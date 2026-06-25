Archivo - El grupo musical Fito & Fitipaldis durante un concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fito & Fitipaldis ofrecerán dos conciertos en el Baluarte de Pamplona los días 18 y 19 de diciembre en el marco de 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios', una gira con la que recalarán en algunos de los principales teatros y auditorios del país entre octubre de 2026 y mayo de 2027.

Dentro de este recorrido, la banda ofrecerá dos conciertos en el Auditorio Baluarte de Pamplona los próximos 18 y 19 de diciembre, acercando al público navarro "una propuesta concebida para disfrutar de sus canciones desde una perspectiva diferente y más cercana".

Este nuevo tour permitirá "descubrir en un formato más íntimo" algunas de las composiciones de 'El monte de los aullidos', su último trabajo de estudio (Warner Music, octubre 2025), junto a canciones que forman parte de la historia de Fito & Fitipaldis.

Un repertorio reinterpretado especialmente para la ocasión pero que "mantendrá la más pura esencia de unas canciones que se han convertido por méritos propios en parte fundamental del cancionero del rock estatal".

Para esta gira, Fito Cabrales estará acompañado por la misma formación que ha participado en el 'Aullidos Tour': Carlos Raya, Javier Alzola, 'Boli' Climent, 'Coki' Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz, músicos que "han contribuido a definir el sonido de la banda" durante los últimos años.

Desde la publicación de 'A puerta cerrada' en 1998, Fito & Fitipaldis "han construido una de las trayectorias más sólidas y reconocibles de la música española".

Con una propuesta que fusiona rock, blues, soul y canción de autor, la banda "ha firmado algunos de los discos más exitosos de las últimas décadas", entre ellos 'Lo más lejos, a tu lado', 'Por la boca vive el pez', 'Antes de que cuente diez' o 'Huyendo conmigo de mí'.

Liderados por Fito Cabrales, el grupo "ha conseguido reunir a millones de espectadores a lo largo de su carrera y encadenar giras multitudinarias sin perder la conexión emocional y la cercanía que siempre ha caracterizado a sus canciones".

Las entradas para ambas fechas estarán disponibles a partir del próximo martes 30 de junio a las 12 horas en lasttour.org y www.fitoyfitipaldis.com.