Flamenco on Fire 2025: Estos son los artistas y escenarios

José Valencia, Esperanza Fernández o Yerai Cortés son algunos de los artistas que protagonizarán el Flamenco on Fire 2025, que se celebrará del 22 al 31 de agosto en Pamplona, Tudela y Viana. El festival cuenta con 13 escenarios y 35 actuaciones musicales, que comenzarán en Viana con José Valencia, y tendrá un recuerdo especial con la periodista Loretxo Iñarrea, fallecida el pasado febrero y voluntaria del certamen, a quien se le ha concedido el galardón honorífico de esta edición.

Los detalles de esta duodécima edición se han presentado este jueves en una rueda de prensa que ha contado con la participación de del director del festival, Arturo Fernández; la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki; la concejala de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tudela, Irune García; Aitana Duque, concejala de Viana; Ricardo Hernández, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra; y Nico Muñoz, en representación de Casa Sabicas.

Arturo Fernández ha explicado que este año "empezamos una nueva trilogía que cuenta una historia del flamenco" para recorrer 200 años de historia de este arte. A lo largo de las próximas tres ediciones, el festival partirá desde mediados del siglo XIX, un periodo en el que el flamenco "ya existía", para avanzar hasta "el ocaso de los cafés cantantes". Todo ello con una voluntad divulgativa: "somos depositarios de un legado y queremos transmitirlo al público de la manera mas fácil para que se acerque a esta disciplina artística".

El cartel de este año relaciona el flamenco con la pelota vasca y con el 'tandal', en referencia a los patios "como centro de encuentro y celebración". Fernández ha subrayado que el flamenco y la pelota "tienen más similitudes de las que puede parecer"; ambas artes "se internacionalizaron, salieron fuera" y sus "principales protagonistas" son los pelotaris y los artistas.

La consejera Rebeca Esnaola ha destacado que el Flamenco on Fire es una propuesta artística y musical que "llena plazas y teatros y que cada año atrae a más gente" de la mano "de grandes referentes de la música" y con una propuesta que "abarca del estilo más tradicional al más rompedor" mezclando "estrellas emergentes y consagradas", sin olvidar el talento local.

La concejala Maider Beloki ha puesto en valor la "capacidad de reinvención del festival" y ha reivindicado el flamenco como un "arte vivo, contemporáneo, en diálogo constante con su historia y su presente". La edil de Tudela, Irune García, ha señalado que la capital ribera "apuesta por la cultura y la unidad con otras poblaciones para que Navarra por unos días sea flamenca", mientras que Aitana Duque, concejala de Viana, ha apostado por una "redistribución más equitativa de la oferta cultural" y ha destacado el "impacto positivo" del Flamenco on Fire.

Ricardo Hernández, de Gaz Kaló, ha destacado que "estamos desde la primera edición del festival para recordar que este festival está realizado en memoria de Sabicas". Ha recordado que este año se cumple el 600 aniversario de la entrada del pueblo gitano en la Península Ibérica y ha reivindicado que "el flamenco no existiría sin el pueblo gitano".

CONCIERTOS

El ciclo 'Grandes Conciertos' arrancará este ciclo y la 12ª edición el día 22 de agosto en Viana a cargo del jerezano José Valencia en las Ruinas de San Pedro (21 horas). El sábado 23 de agosto, en el Teatro Gaztambide de Tudela la cantaora de Triana Esperanza Fernández (21.30 horas).

El ciclo viaja a Pamplona, en el Auditorio Baluarte con cuatro propuestas. Alzapúa III, de producción propia, el día 27 de agosto (20.30 horas) con las guitarras de Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni et José Antonio Rodríguez. Un encuentro, al que este año se sumarán como artistas invitados Antonio Canales y en el cante Montse Cortés y con la colaboración especial de Pepe Habichuela. A esta oferta se suma el ballet de la Compañía de Antonio Najarro, el día 28 de agosto (21.30 horas).

Una nueva producción de Flamenco on Fire: 'Reseteando' será el día 30 de agosto (21.30 horas) y tendrá como protagonistas a las cantaoras Lela Soto, Ángeles Toledano et María Terremoto. Cerrará este ciclo Tomatito, el 31 de agosto a las 20.30 horas, que presentará su espectáculo 'Un camino', que supone un recorrido por su discografía y aprovechará para hacer un avance de algunos de sus nuevos trabajos que serán incluidos en su próximo disco.

El ciclo 'Escenario Siglo XXI' se abre a otros espacios de la capital navarra a través de la incorporación del Teatro Gayarre y Baluarte, además de la habitual sala Zentral de Pamplona. Arrancará el alicantino Yerai Cortés con su espectáculo 'Guitarra coral' en el Teatro Gayarre el día 26 de agosto (20 horas). Queralt Lahoz presentará su nuevo trabajo discográfico '9.30 pm' el día 28 de agosto (20 horas) en la Sala Zentral. El día 29 de agosto en Baluarte (21.30 horas) será el turno de los granadinos Los Planetas quienes presentarán 'Una historia del planeta flamenco'. Cerrará este escenario, Rocío Márquez et Bronquio con su 'Tercer cielo' en formato sala. Será el día 31 de agosto (20 horas) en la Sala Zentral.

El 'Ciclo nocturno' arrancará el 26 de agosto en el Balcón de Palacio de Gobierno de Navarra en Pamplona. La sonanta del extremeño Miguel Vargas será la encargada de dar inicio a la programación de calle de esta edición en la capital navarra a las 22 horas, su acceso es gratuito.

Asimismo, el hotel Tres Reyes se convierte cada edición en un tablao flamenco. Serán cinco noches, el cante de Duquende a las 22.30 del día 27 de agosto, el baile de la granadina, Alba Heredia a las 23.30 horas del día 28 de agosto. El viernes 29 de agosto, la protagonista será la jerezana, Tomasa Guerrero 'La Macanita', a las 23.30 horas. Mientras que el sábado 30 de agosto, a las 23.30 horas, será el turno del baile de la granadina Vero 'La India'. Ya el domingo día 31 de agosto cerrará el ciclo el cante, el baile y la guitarra del Campo de Gibraltar entorno a una fiesta en recuerdo a Canela de San Roque que comenzará a las 22.30 horas y tendrá como protagonista a miembros de la familia del conocido cantaor: José Canela et Fernando Canela al cante, Noelia Sabarea al baile y la guitarra de Nono Reyes.

CALLES, BALCONES Y PATIOS

Por el balcón del Ayuntamiento de Pamplona pasarán, del 28 al 31 de agosto a las 12 horas, Duquende et Julio Romero, La Macanita et Manuel Valencia, Tomatito y Fernando Canela et Alfredo Lagos.

El balcón del Hotel La Perla será el escenario para artistas al cante como Agujetas Chico, Kiki Cortiñas et Cristobal Santiago, Antonio El Turry et Marcos de Silva y Jesús Calleja et Niño Manuel desde el jueves 28 de agosto al 31 de agosto a las 12.45 horas.

Por otro lado, Civivox Condestable volverá a acoger el ciclo de guitarra de concierto del Escenario Sabicas, entre el miércoles 27 de agosto y el domingo 31 de agosto de 18.30 a 19.30 horas, con conciertos de Miguel Vargas et Juan Vargas, José Antonio Rodríguez, Daniel Casares, David Cerreduela y Alfredo Lagos.

El Palacio de Ezpeleta recibirá el nombre de 'Escenario Pansequito' en honor a José Cortés Jiménez 'Pansequito'. Cinco actuaciones que comenzarán a las 19.45 horas, desde el miércoles 27 de agosto al domingo 31 de agosto, con Agujetas Chico et Domingo Rubichi, Ismael de la Rosa 'El Bola' et José de Tomate, Manuel de la Tomasa et David de Arahal, Esperanza Rancapino et Nono Reyes y José Canela con la guitarra de Nono Reyes.

Por el balcón del Ayuntamiento de Viana pasará Juan Requena mientras que el Consistorio tudelano acogerá la actuación de Lorena Jiménez acompañada de la sonanta de Bruno Jiménez. Será el sábado 23 de agosto a las 20 horas.