La FNMC expresa su "firme repulsa" por el presunto asesinato machista cometido en Arguedas

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha expresado este martes su "más firme repulsa" por el presunto asesinato machista cometido en Arguedas y ha trasladado toda su "solidaridad, apoyo y cercanía a la familia y entorno de la víctima en estos momentos de enorme dolor".

La Federación ha querido hacer llegar también su respaldo institucional al Ayuntamiento de Arguedas, a su corporación y al conjunto de la vecindad de la localidad "ante el impacto que este trágico suceso supone para toda la comunidad".

Asimismo, la FNMC ha reafirmado su "rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres" y ha destacado "la necesidad de seguir trabajando desde todos los ámbitos institucionales y sociales para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista". En este sentido, ha resaltado también "el papel fundamental que desempeñan las entidades locales, especialmente desde la cercanía y la atención directa a la ciudadanía".

Siguiendo el protocolo de actuación acordado con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) y las técnicas municipales de Igualdad, la FNMC remitirá a las entidades locales la declaración de repulsa aprobada por el Ayuntamiento de Arguedas, con el objeto de que, si así lo consideran, puedan adherirse a la misma.

Finalmente, la FNMC ha animado a las entidades locales y al conjunto de la ciudadanía a participar en las concentraciones y movilizaciones convocadas en señal de rechazo y solidaridad, y en defensa de "una sociedad basada en la igualdad, el respeto y la convivencia".