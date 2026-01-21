FNMC se fija como retos para 2026 la vivienda, los bienes comunales inmatriculados y la ley de despoblación

El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) se marca como principales retos para 2026 las medidas en materia de vivienda, acompañando a las entidades locales ante "cambios normativos relevantes" en este ámbito, continuar con la investigación de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia y que la futura ley de Despoblación cuente con las medidas propuestas "desde el territorio".

Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la FNMC, Xabier Alcuaz, en un desayuno informativo con medios de comunicación en el que ha repasado los hitos de 2025 y ha adelantado las líneas generales de la entidad para el presente año. El presidente ha resumido 2025 en un papel de "escuchar al territorio, defender lo que es de todas y todos, y avanzar en el equilibrio territorial y la igualdad". Y ha destacado que 2026 es un "año importante en el que vamos a defender los intereses del ámbito local" con un acompañamiento "cercano v útil" a todas las entidades locales, "sean grandes o pequeñas, urbanas o rurales".

La vivienda será uno de los retos prioritarios en la actividad de la FNMC al tratarse no solo de "un problema individual, sino también un problema de cohesión social y territorial, de igualdad de oportunidades y, en el medio rural, de supervivencia demográfica". En este contexto, la Federación acompañará a las entidades locales ante "cambios normativos relevantes que afectan a competencias municipales" -zonas tensionadas, regulación de viviendas deshabitadas o exigencias en rehabilitación- e impulsará estudios, instrumentos para movilizar vivienda vacía y deshabitada y formación específica. Entre otras actuaciones, elaborará una ordenanza tipo para la exacción del impuesto sobre viviendas deshabitadas y para facilitar una base de trabajo a los ayuntamientos que decidan aplicarlo.

En materia de despoblación, ha recordado el proceso participativo impulsado por la FNMC en el que participaron 162 cargos electos de 113 entidades locales, que trasladaron 74 medidas "para afrontar el reto demográfico". Medidas que, ha confiado, sean una "hoja de ruta que surge del territorio" para una Ley de Despoblación y Desarrollo Rural "ambiciosa, transversal y con recursos". En este sentido, ha señalado que "hay un compromiso" por parte del Gobierno de Navarra, el Parlamento foral y los grupos políticos de "tener en cuenta" estas propuestas y "estaremos vigilantes" de que se reflejen en la ley.

Por otro lado, la Federación continuará con el trabajo sobre bienes comunales inmatriculados por la Iglesia desarrollado con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Según ha explicado, 152 entidades locales se han adherido al convenio y se ha completado la investigación en 26, con el compromiso de renovar el acuerdo para continuar con los municipios pendientes y acompañar a las entidades locales en la toma de decisiones. Según ha subrayado, se continuará con el "trabajo riguroso de investigar si esos bienes son susceptibles de ser recuperados" y luego será cada entidad local la "competente para decidir si sigue la vía jurídica". Preguntado por los periodistas, Alcuaz ha explicado que la Federación no ha recibido "ninguna llamada" por parte del Arzobispado para abordar esta cuestión.

Por último, en el ámbito de la igualdad, el presidente ha apuntado que 2026 debe servir para "dar forma efectiva" a la Red de Entidades Locales por la Igualdad y contra la Violencia Machista. En coordinación con el INAI y el grupo de técnicas de igualdad, se trabajará en su estructura, reglamento y plan de actuación, con el objetivo de que "sea una herramienta con recursos, formación, intercambio de experiencias y capacidad de visibilizar el compromiso local".

DEFENSA DEL MUNICIPALISMO "EN TIEMPOS DE RUIDO CONSTANTE"

Por otro lado, Xabier Alcuaz ha querido poner en valor la política municipal en "tiempos de ruido constante, de polarización y en ocasiones de sospecha generalizada". "Es evidente que en las grandes esferas institucionales se habla con frecuencia de corrupción, de desconfianza y de desgaste de la política", pero la política municipal, ha dicho, "es otra cosa".

En este sentido, ha reivindicado que "la inmensa mayoría" de alcaldes y concejales "están dedicando horas, energía y compromiso a mejorar la vida de sus vecinas y vecinos, casi siempre con pocos recursos, con una enorme presión y con un reconocimiento insuficiente". Así, ha subrayado que en 2026 la FNMC "va a hacer una defensa de la política local y también de quienes la ejercen, visibilizando buenas prácticas y el trabajo diario de las corporaciones locales, definiendo sus intereses y apoyándoles con asistencia jurídica, formación y apoyo institucional".

"El municipalismo y las entidades locales somos una pieza clave de cohesión territorial y de convivencia y la Federación va a estar ahí para respaldarlo, ponerlo en valor y protegerlo, porque prestigiar la gestión pública más cercana es proteger los servicios públicos y es proteger también la democracia día a día", ha manifestado.

Frente a las criticas del vicepresidente de la FNMC y alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, quien afirmó que las entidades locales de UPN no están representadas en la actual Federación, Alcuaz ha remarcado que la FNMC "aglutina a todas las entidades locales" y es "un reflejo de la sociedad navarra". Ha destacado que en 2023 se alcanzó una "mayoría muy amplia" para conseguir la Presidencia de la entidad y "trabajaremos día a día" para consolidarla e intentar ampliarla. "Todo el mundo que quiera estar por el bien de las entidades locales tendrá que trabajar dentro de la Federación y también fuera, y el que no, podrá hacer otras cuestiones", ha añadido.