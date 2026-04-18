La FNMC impulsa este año once proyectos de cooperación al desarrollo y moviliza ayuda humanitaria para Oriente Medio

Un centro escolar apoyado por el Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. - FNMC

PAMPLONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), a través del Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo, apoyará este año once proyectos de cooperación internacional con actuaciones centradas, principalmente, en el acceso al agua potable, el saneamiento, la salud, la educación y la atención a población vulnerable.

En conjunto, las iniciativas seleccionadas se desarrollarán en Uganda, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Angola, Argelia y Ruanda.

En concreto, la convocatoria anual de 2025, que se ejecuta a lo largo de 2026, permitirá financiar nueve proyectos por un importe total de 246.557,62 euros. A ellos se suma el proyecto impulsado en el marco del convenio con la Delegación del Sahara en Navarra, dotado con 30.000 euros, y el proyecto trienal 2024-2026 de Médicus Mundi, que contará este año con una aportación de 35.000 euros. Además, el convenio FNMC-CONGDS incorpora otros 9.000 euros, por lo que el volumen total de gasto previsto asciende a 320.557,62 euros, detallan en una nota de prensa desde la FNMC.

Los nueve proyectos de la convocatoria anual han sido presentados por ACNUR, Fundación VIC, ARCORES Navarra, UNICEF-Comité de Navarra, Fundación Rode, Fundación Alboan, COOPERA, PROCLADE YANAPAY y Médicos del Mundo.

Entre las actuaciones aprobadas figuran el refuerzo del sistema de salud en el norte de Uganda para población refugiada y comunidades de acogida, la construcción de pozos y mejoras de acceso al agua en escuelas rurales y centros de salud, la construcción de un centro preescolar en Kisantu, la reconstrucción de un refugio para niñas en Angola o la construcción de baños públicos en Kindi.

Por su parte, el convenio con la Delegación del Sahara en Navarra permitirá respaldar el proyecto de la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras para facilitar logística de acceso a agua, alimentos y saneamiento a la población refugiada saharaui en Argelia.

A ello se añade el proyecto trienal de Médicus Mundi en Ruanda, centrado en la salud integral y el desarrollo inclusivo, con especial atención a mujeres e infancia y con una perspectiva de sostenibilidad ambiental.

El Fondo Local Navarro de Cooperación al Desarrollo permite a ayuntamientos y concejos sumar esfuerzos y recursos para canalizar de forma conjunta su compromiso con la cooperación internacional. A lo largo de sus 27 años de trayectoria ha hecho posibles 229 proyectos en 48 países en vías de desarrollo, con una participación de alrededor de 130 entidades locales cada año, una aportación acumulada de 5.229.744,58 euros y 5.075.842 personas beneficiadas. La FNMC mantiene además abierta la convocatoria de este año, con un presupuesto similar al del ejercicio anterior. Las ONGD interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el 29 de mayo.

AYUDA DE EMERGENCIA PARA ORIENTE MEDIO

Junto a esta línea de trabajo, la Comisión Ejecutiva de la FNMC ha acordado también destinar 6.000 euros en ayudas de emergencia para atender las necesidades humanitarias urgentes de la población desplazada en situación de extrema vulnerabilidad tras la reciente escalada de violencia en Oriente Medio.

Esta aportación se distribuirá en cuatro ayudas de 1.500 euros cada una, dirigidas a UNRWA, Cruz Roja, Oxfam Intermón y Coopera, organizaciones que actúan directamente sobre el terreno.

La Federación continúa asimismo con la labor de sensibilización social ligada al Fondo a través de la exposición itinerante sobre cooperación al desarrollo, que ya ha pasado por seis localidades y seguirá recorriendo Navarra hasta final de año, acercando a la ciudadanía el trabajo que realizan las entidades locales navarras en este ámbito y el impacto de los proyectos financiados.