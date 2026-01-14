La FNMC pone a disposición de los ayuntamientos la muestra sobre proyectos de cooperación financiados por el Fondo Local

Exposición de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) sobre proyectos de cooperación financiados por el Fondo Local en 2025 - FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) pone a disposición de las entidades locales su exposición divulgativa sobre el Fondo Local de Cooperación al Desarrollo, que "permite acercar a la ciudadanía el compromiso solidario del municipalismo navarro" y los proyectos financiados durante 2025.

La exposición, según han indicado desde la FNMC en una nota, ha estado instalada en el Atrio del Parlamento de Navarra entre el 22 de diciembre y el 10 de enero y, desde esa fecha está disponible para que pueda exhibirse en las entidades locales que lo deseen. Las solicitudes deben realizarse a través de la web de la FNMC.

Bajo el título 'Pequeños gestos, grandes cambios. Hasta el pueblo más pequeño puede cambiar el mundo', la muestra destaca que la cooperación "también se construye desde lo cercano: sumando aportaciones, cualquier municipio o concejo -por pequeño que sea- puede contribuir a generar un impacto real en otras comunidades del mundo".

La exposición, en castellano y euskera, está compuesta por 16 paneles tipo roll-up (850 x 2100 mm), que incluyen: un panel de presentación general; un panel explicativo sobre el funcionamiento del Fondo; trece paneles dedicados a cada uno de los proyectos financiados en 2025; y un panel final sobre el proyecto trienal desarrollado junto con la MCP y los Ayuntamientos de Burlada, Barañáin y Valle de Egüés.