La FNMC presenta un Plan de Formación dirigido a más de 5.700 empleados de las entidades locales de Navarra

Curso de la FNMC. - FNMC

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha presentado su Plan de Formación Continua 2026, dirigido al personal de las entidades locales de Navarra. Este año se han adherido al programa 157 entidades locales, con una plantilla total de 5.724 personas empleadas públicas.

El Plan de Formación Continua de la FNMC se enmarca en el Acuerdo para la Formación y el Empleo en las Administraciones Públicas -AFEDAP- y cuenta este año con una subvención de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Navarra de 179.750 euros. Su objetivo es facilitar una "oferta formativa útil, actualizada y adaptada a las necesidades reales de las entidades locales, tanto desde el punto de vista técnico como organizativo".

Entre las acciones de realización más inmediata, previstas para el mes de mayo, destacan cursos como 'Los cuatro colores de la comunicación interna y externa', dedicado al liderazgo de equipos; 'Operadores de piscinas'; 'Técnicas de creatividad en un ayuntamiento para encontrar alternativas cuando lo habitual no funciona'; 'El IVA en las entidades locales'; 'Gestión del padrón de habitantes' o 'ChatGPT e Inteligencia Artificial. Nivel 0'. Actualmente está abierta la inscripción para todas ellas.

115 ACCIONES FORMATIVAS YA EN MARCHA

El Plan cuenta ya con 118 acciones formativas ofertadas o ya concretadas con las entidades locales, de las cuales 60 son cursos generales y 58 específicos. Los cursos generales están abiertos a inscripción general, mientras que los específicos se dirigen a colectivos o entidades determinadas y tienen un régimen de inscripción más restringido. Algunas de estas acciones ya se han realizado y otras muchas se desarrollarán antes del verano.

De este modo, la FNMC ha señalado que vuelve a adelantar una parte importante de la programación al primer semestre del año, con el fin de evitar la acumulación de cursos en los últimos meses. Esta planificación responde, además, a las necesidades detectadas en la encuesta realizada en octubre a las entidades locales para preparar el Plan de Formación 2026.

El Plan incorpora acciones relacionadas con nuevas tecnologías, adaptación a nuevas normativas, administración electrónica, digitalización de archivos, contabilidad pública, protección de datos, igualdad, ofimática, Agenda 2030, gestión del liderazgo, primeros auxilios, poda de árboles o manipulación de productos fitosanitarios, entre otras materias.

La FNMC ha subrayado que esta diversidad permite atender tanto necesidades comunes del conjunto de entidades locales como demandas más específicas de determinados perfiles profesionales o municipios. Esta línea de trabajo, ha indicado, resulta especialmente relevante para ayuntamientos y mancomunidades que necesitan actualizar conocimientos, responder a nuevas obligaciones normativas o reforzar capacidades técnicas en ámbitos muy diversos de la administración local.

Los cursos son mayoritariamente presenciales, aunque también se ofertan acciones en modalidad de videoconferencia y online. Tras la publicación de los primeros cursos, la FNMC irá incorporando nuevas acciones formativas a lo largo del año en la web de formación de la Federación (formacion.fnmc.es). Por ello, se recomienda a las personas empleadas de las entidades locales consultar periódicamente este espacio para disponer de la información actualizada sobre nuevas convocatorias, plazos de inscripción y modalidades de impartición.

BALANCE DEL PLAN DE FORMACIÓN 2025

Durante 2025, el Plan de Formación de la FNMC ofreció un total de 173 cursos, de los cuales 127 fueron presenciales, 2 por videoconferencia y 44 en modalidad online. En ellos se inscribieron 4.123 personas. Finalmente, asistieron 2.749 personas, de las que 2.359 recibieron el correspondiente certificado de realización formativa.