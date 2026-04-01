La FNMC remite a los ayuntamientos una "ordenanza tipo" para aplicar el impuesto sobre viviendas deshabitadas

Archivo - El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a los ayuntamientos de la Comunidad foral una "ordenanza tipo" para la exacción del impuesto sobre viviendas deshabitadas con el objetivo de que cada entidad local desarrolle su propia normativa y pueda, así, "movilizar vivienda deshabitada" y "ampliar la oferta disponible".

Así lo ha avanzado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la entidad, Xabier Alcuaz, quien ha indicado que el objetivo de esta medida es que los ayuntamientos cuenten con una herramienta jurídica "sólida, clara y adaptable que permita a cada municipio desarrollar su propia ordenanza conforme a su realidad y a sus decisiones".

Además, la Federación ha remitido también una circular informativa sobre la aplicación de este impuesto con el objetivo de "aclarar el marco legal, explicar los pasos necesarios para su puesta en marcha y facilitar la labor de los ayuntamientos en una materia de notable complejidad técnica". Esta circular explica a las entidades locales que el impuesto sobre viviendas deshabitadas "tiene carácter obligatorio en la Ley Foral de Haciendas Locales, si bien su exacción efectiva requiere la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal".

Por ello, Alcuaz ha instado a los ayuntamientos a que tramiten, aprueben y desarrollen esta herramienta legal que, a su entender, puede ser "un instrumento útil dentro de una política local de vivienda más amplia".

El presidente de la FNMC ha señalado que cada ayuntamiento decidirá el alcance de este impuesto según los rangos que fija la normativa. Así, el primer año va del 0,25% a un 0,50%, el segundo de un 0,50% a un 1% y, a partir del tercero, el 1,5%. La Federación, ha insistido, "no dirá qué tipo tiene que poner cada entidad local, ni si tiene la obligatoriedad" de aplicarlo, sino que recurrir a este impuesto dependerá de la "voluntariedad" de cada entidad local.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra a "garantizar un aporte automatizado, actualizado y continuo" de la información de Registro de Viviendas Deshabitadas, como un "paso imprescindible para poder implementar luego de forma práctica estas ordenanzas". Según ha explicado, este impuesto "solo puede aplicarse a viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas por el Departamento y que figuren, inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas".

De la misma manera, la FNMC va a organizar talleres formativos dirigidos tanto a personal técnico como político de las entidades locales, "reforzando, si es necesario, los recursos ya previstos en los presupuestos de 2026 y recurriendo también a la asistencia técnica para poder abordarlo con solvencia". Estos talleres abordarán cuestiones como las viviendas deshabitadas, la rehabilitación, las viviendas colaborativas, las zonas de mercado tensionado, el plan de vivienda rural o "experiencias concretas desarrolladas en el sector local".

"Queremos que las medidas anunciadas no se queden en el papel y que la vivienda sea abordada como una prioridad pública compartida desde la cooperación institucional y desde el reconocimiento del papel que juegan ayuntamientos y concejos", ha destacado Alcuaz, quien ha subrayado que la FNMC quiere "contribuir a esa tarea con seriedad, con propuestas útiles y con la voluntad de acuerdo".