Los fondos MRR superan los 505 millones de euros ejecutados en Navarra a finales de marzo

Fachada de la sede del departamento de Economía y Hacienda - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra había ejecutado, a finales de marzo, 505,12 millones de euros de la financiación total de fondos MRR asignada a la Comunidad foral de 619,68 millones de euros.

De esta financiación, se habían recibido y contabilizado 615,64 millones y había autorizado gastos por un volumen de 609,99 millones de euros hasta 2026. Así lo recoge el sistema contable de la Administración foral.

La cifra de gasto autorizado, es decir, la cantidad ejecutada, es una información provisional ya que, "como en meses anteriores, existe la posibilidad contable de imputar gasto e ingreso adicional y realizar re imputaciones de gastos e ingresos derivados del cambio de ejercicio y del cierre y apertura del nuevo presupuesto".

El número de subproyectos en marcha en Navarra derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) "permanece invariable", en los 120, y se traducen en 151 actuaciones de gestión.

Un ministerio asigna un subproyecto del PRTR a un departamento o entidad ejecutora del Gobierno de Navarra para que ejecute íntegramente el subproyecto, lo asigne a otro departamento o lo reparta entre varios; de ahí la denominación de departamentos gestores de subproyectos.

En marzo las cifras se mantuvieron "prácticamente iguales" que en febrero: a la cabeza se situaba el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo con 24 subproyectos ejecutados y 30 actuaciones gestionadas; el de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ejecutaba 18 subproyectos y gestionaba 24 actuaciones, y el de Educación hacía lo correspondiente con 18 subproyectos y 18 actuaciones.

De nuevo, el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial era el que más financiación gestionaba, con 111,8 millones de euros.

Esta información se encuentra en la web Gobierno Abierto, con datos sobre los proyectos y personas beneficiarias así como las cuantías destinadas a cada acción.

La información es extraída del sistema contable del Gobierno de Navarra y volcada en la herramienta de consulta, donde se puede buscar la razón social o persona beneficiada y el estado económico de cada proyecto.

En la web nextgeneration.navarra.es también figuran estos datos, además de la información genérica sobre los fondos Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.