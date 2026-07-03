Los fondos Next Generation alcanzaron los 531 millones de euros ejecutados en mayo

Gráfico con los datos de ejecución de losa los Fondos Next Generation correspondiente al mes de mayo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mes de mayo finalizaba en Navarra con los siguientes datos relativos a los Fondos Next Generation: de la cantidad total que Navarra tiene asignada de fondos derivados del MRR, que son 619,68 millones de euros, se habían recibido y contabilizado, según queda recogido en el sistema contable de la Administración Foral, 605,44 millones.

Además, para el periodo que comprende los años 2020 y 2026, se han autorizado gastos por un volumen de 614,58 millones de euros. Asimismo, se han ejecutado un total de 531,75 millones de euros que ya se han materializado en proyectos que revierten en la Comunidad foral, ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Por otro lado, en cuanto al número de subproyectos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que actualmente están en marcha o que ya han sido finalizados, se contemplan, como en meses anteriores, 120.

Las cifras no varían, y esos 120 subproyectos se traducen en 151 actuaciones de gestión. Las actuaciones de gestión se establecen desde el Ministerio correspondiente, que asigna un subproyecto del PRTR a un departamento o entidad ejecutora del Gobierno de Navarra y es ese departamento, como gestor de subproyectos, quien lleva a cabo el subproyecto, lo asigna a otro departamento o lo reparte entre varios.

La distribución se mantiene también como en los meses precedentes. Así, el de Cultura, Deporte y Turismo destacaba por ser el departamento que más proyectos acumulaba, con 24 subproyectos ejecutados y 30 actuaciones gestionadas; el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo ejecutaba 18 subproyectos y gestionaba 24 actuaciones, y el Departamento de Educación hacía lo correspondiente con 18 subproyectos y 18 actuaciones. De nuevo el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial concentraba la mayor cuantía de financiación gestionada, con 111,8 millones de euros.

Todos los datos de perceptores (particulares, empresas o entidades locales), cantidades, número de proyectos, ejecución presupuestaria y otros datos pormenorizados están publicados en la web Gobierno Abierto y en nextgeneration.navarra.es.

En ambos entornos se vuelca la información extraída del sistema contable del Gobierno de Navarra relativa a fondos Next Generation en una herramienta de acceso público. La web de fondos recoge además toda la información sobre convocatorias en la Comunidad foral y dudas frecuentes, normativa y herramientas de asesoramiento.