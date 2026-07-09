Los fosos de la Media Luna y el Molino de Caparroso acogen actividades deportivas para niños de 6 a 14 años

Esgrima en el espacio Kirolari Sport Kids durante las fiestas de San Fermín 2026. - CRISTINA NUÑEZ - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los fosos de la Media Luna y el cercano Molino de Caparroso acogen las propuestas deportivas no competitivas de Kirolari Sport Kids, hasta el 14 de julio. En horario de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas, una veintena de federaciones deportivas de Navarra colaboran para ofrecer actividades dirigidas a niñas y niños de 6 a 14 años, en un espacio deportivo y recreativo dirigido por monitores y monitoras especializados.

En las horas de más calor, entre las 12 y las 19 horas, estarán suspendidas las actividades que queden expuestas al sol, y se mantienen el resto.

Kirolari Sport Kids se orienta a la práctica no reglada y no competitiva de una veintena de modalidades deportivas, como son el ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol y sóftbol, deportes adaptados, esgrima, fútbol, gimnasia, golf, herri-kirolak, hípica, kárate, pádel, pelota vasca, piragüismo, rugby, taekwondo y voleibol. Las personas participantes pueden elegir qué deporte quieren aprender y practicar, indican en una nota de prensa desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Las modalidades deportivas van variando en cada jornada, y se proponen una decena aproximadamente cada día, en las que toman parte unas 2.500 personas. Los chicos y chicas pueden acudir acompañados por sus familiares. Las distintas zonas cuentan con la animación de speaker del Club Atlético Osasuna, Eduardo Díaz Lasa.

Además, la zona incluye un espacio de descanso, denominado Tercer Tiempo, para que niños, niñas y familias descansen entre las distintas propuestas. En este espacio se entregan de forma gratuita productos alimentarios adecuados para el público infantil y juvenil, aportados por las entidades patrocinadoras. El área cuenta con la 'taberna del agua', en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para que quienes acuden a practicar deporte puedan hidratarse.