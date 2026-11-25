Acto de Frente Amplio en Pamplona coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha hecho un llamamiento este miércoles a las mujeres para que emitan un "voto feminista" en las elecciones generales del 29 de noviembre "para frenar a la derecha y a la ultraderecha, y que no lleguen a las instituciones del Estado".

En un acto electoral en la plaza del Vínculo en Pamplona, Frente Amplio ha reunido a una veintena de mujeres y a candidatos a las elecciones generales coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre las asistentes se encontraban la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ane Sánchez, candidata en la lista de Senado de Progreso (formada por Frente Amplio y PSOE), ha recordado "a todas las víctimas asesinadas por la violencia machista, a sus hijas e hijos, a sus familiares, a sus amigos y a todas aquellas mujeres que siguen sufriendo la violencia en cualquiera de sus formas".

Sánchez ha indicado que "este día no puede quedarse únicamente en declaraciones institucionales, minutos de silencio o condenas después de cada asesinato" y ha afirmado que "el 25N tiene que ser un día de memoria, pero también de compromiso político, de responsabilidad institucional y de exigencia de derechos, porque la violencia machista no es una suma de hechos aislados, es la expresión más extrema de las desigualdades estructurales que siguen atravesando nuestra sociedad".

La candidata al Senado ha subrayado que "no podemos combatir violencias machistas sin combatir también las desigualdades que las sostienen". "No podemos hablar de libertad para las mujeres sin hablar de autonomía económica, empleo digno, acceso a la vivienda, corresponsabilidad en los cuidados y servicios públicos, porque una mujer que depende económicamente de su agresor, que no tiene una alternativa habitacional o que carece de una red de apoyo suficiente encuentra muchas más dificultades para salir de una situación de violencia", ha indicado.

Por ello, Ane Sánchez ha destacado que "cuando hablamos de feminismo, hablamos también de justicia social, de redistribución de la riqueza y de garantizar derechos efectivos para todas".

La candidata también ha incidido en que "los derechos de una mujer de la Ribera, de Tierra Estella, de la Zona Media o de los valles pirenaicos tienen que estar también garantizados como los de una mujer de la comarca de Pamplona y eso exige servicios públicos accesibles en todo el territorio, coordinación entre administraciones y alternativas reales de vivienda y autonomía económica, sin que el origen o la situación administrativa de las mujeres supongan barreras para acceder a la protección".

En ese contexto, Sánchez ha señalado que "no podemos ignorar el debate político que estamos viviendo en el conjunto del Estado". "Vox ha defendido la eliminación del Ministerio de Igualdad, la derogación de la ley trans, de la legislación específica contra la violencia de género y de la ley del aborto. Y por su parte el Partido Popular ha planteado modificar la ley trans eliminando la autodeterminación registral del sexo y ha propuesto cambios en la regulación del aborto para las menores de 16 y 17 años", ha explicado.

Ante ello, Ane Sánchez ha explicado que Frente Amplio defiende que "los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de las personas LGTBI+ necesitan garantías legales, instituciones comprometidas y recursos públicos suficientes". "Los avances en igualdad no son irreversibles. Necesitan protección, evaluación y una voluntad política sostenida para seguir desarrollándolos", ha destacado.

Ane Sánchez ha señalado que el 29 de noviembre "las mujeres tenemos que hacernos valer con nuestro voto feminista para frenar a la derecha y a la ultraderecha, y que no lleguen a instituciones del Estado".