Frente Amplio arranca la campaña apostando por mejoras en salarios y en el acceso a la vivienda

Los candidatos de Frente Amplio al Congreso y al Senado por Navarra, Javier Ibáñez y Ane Sánchez, en el inicio de la campaña electoral en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Navarra, Javier Ibáñez, ha marcado como objetivos de su coalición trabajar para mejorar los salarios de la ciudadanía y facilitar el acceso a la vivienda.

Ibáñez, que ha intervenido en un acto de inicio de campaña de Frente Amplio en la sede de Izquierda Unida en Pamplona, ha asegurado que su coalición "no está para hacer bulto", sino que tiene "ambición de gobernar y quiere gobernar para legislar con medidas que mejoren la vida de la gente".

En el acto de arranque de campaña han participado la candidata al Senado, Ane Sánchez; el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, y el concejal de Pamplona Txema Mauelón, entre otros integrantes de Frente Amplio.

Javier Ibáñez ha enfatizado que "básicamente lo que nosotros queremos es mantener y mejorar los derechos y las libertades en contra de aquellos que lo que quieren es que perdamos esos derechos y esas libertades".

El candidato ha asegurado que el Frente Amplio no va a "perder ni un minuto en tonterías de dibujitos en las redes, de memes, de que tú más, de qué tu eres feo, de que tú eres tonto", y ha defendido que van a "plantear un programa, porque lo tenemos, y dudo que muchas otras opciones políticas tengan un programa que no sea decir que el otro es malo".

Ibáñez ha destacado que la vivienda y los salarios han sido las reivindicaciones principales en la reciente huelga general y ha afirmado que "son cuestiones que vamos a poner encima de la mesa". "Tenemos muchas más propuestas. Queremos limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Queremos prorrogar los contratos de alquiler. Queremos prohibir a los fondos buitre que compren viviendas para especular", ha señalado.

Ibáñez ha defendido que "la vivienda no es un negocio, la vivienda es un derecho, no hace falta que lo diga una constitución, que también lo dice, pero mientras la vivienda no sea un derecho y sea un negocio, tiene que haber alguien que lo diga alto y claro, que ponga medidas encima de la mesa para revertir eso".

Por su parte, Ane Sánchez, candidata al Senado por Navarra, que se integra en la lista de Senado de Progreso pactada por PSOE y Frente Amplio, ha pedido a la ciudadanía que "dé importancia también al voto al Senado", porque "ahí se debaten las leyes, se defienden inversiones y se participa en decisiones fundamentales para nuestra democracia". "Yo también pido personalmente la confianza de todas las navarras y de todos los navarros para ser senadora por Navarra, para que podamos tener una casa y construir nuestra vida con tranquilidad. Un voto como una casa", ha afirmado.

Sánchez ha subrayado que quiere "ser senadora para llevar las necesidades de los pueblos, ciudades y barrios al trabajo de las instituciones, para escuchar a los ayuntamientos, a los sindicatos, a las asociaciones y a quienes se organizan para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".

La candidata ha asegurado que su responsabilidad será "impulsar propuestas, buscar acuerdos y exigir responsabilidades y respuestas al Gobierno, también cuando ese Gobierno sea progresista, por supuesto, y dar cuenta de ese trabajo aquí en Navarra, mantener el contacto con ayuntamientos, concejos, asociaciones, colectivos y movimientos sociales y vecinales para escuchar las necesidades, las críticas y explicar qué hemos conseguido y qué queda por hacer".