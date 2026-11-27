Cierre de campaña de Frente Amplio Navarra - FRENTE AMPLIO NAVARRA

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio Navarra ha cerrado la campaña electoral con un "llamamiento a la movilización de la izquierda para impedir un gobierno de las derechas y garantizar que las demandas de la mayoría social navarra estén presentes en las Cortes Generales".

En una comparecencia ante los medios en la plaza del Castillo de Pamplona, han intervenido los representantes de Frente Amplio en Navarra Txema Mauleón, Javier Ibáñez, candidato al Congreso, y Ane Sánchez, candidata al Senado por Senado de Progreso.

Mauleón ha apelado al "voto útil de la izquierda progresista de Navarra" y ha situado "la disputa por el quinto escaño al Congreso entre la candidatura de Javier Ibáñez y las derechas".

Por ello, ha llamado a "concentrar el apoyo en Frente Amplio para conseguir una representación que contribuya a frenar a la extrema derecha e impulsar un nuevo gobierno que resuelva los problemas de la ciudadanía".

Respecto al Senado, ha defendido que Senado de Progreso "es la opción con capacidad para disputar a las derechas los tres escaños de elección mayoritaria por Navarra". Mauleón ha advertido de "la amenaza que representan los discursos reaccionarios para los derechos de las mujeres, las personas trabajadoras y las personas migrantes, y ha reivindicado la necesidad de un Frente Amplio fuerte para garantizar políticas de izquierdas".

Javier Ibáñez ha centrado su intervención en el "compromiso" con el autogobierno navarro, frente a lo que ha descrito como una amenaza de "involución centralista" por parte de las derechas.

El candidato al Congreso ha defendido el autogobierno como "una herramienta al servicio de la mayoría social navarra, vinculada al bienestar, a los servicios públicos y al avance en derechos sociales y democráticos".

Ibáñez ha rechazado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre Navarra y ha llamado a "responder en las urnas con una mayor representación progresista". "No vamos a estar calladitas", ha añadido, antes de pedir el apoyo a Senado de Progreso en el Senado y a Frente Amplio en el Congreso.

"Vamos a defender Navarra, a sus gentes trabajadoras, sus derechos e intereses", ha afirmado Ibáñez, que ha incluido expresamente la defensa del euskera. También ha vinculado ese "compromiso" con la construcción de una Tercera República Federal y ha remarcado que Frente Amplio y Senado de Progreso defenderán el autogobierno "con uñas y dientes", tanto "en Navarra como en el Congreso y el Senado".

Ane Sánchez ha reivindicado "una representación de izquierdas que defienda los servicios públicos y a la clase trabajadora navarra". La candidata de Senado de Progreso ha situado entre sus prioridades el reparto de la riqueza, el feminismo, la justicia social, la igualdad y la protección del medio ambiente.

Con el lema 'Un voto como una casa', Frente Amplio Navarra ha concluido la campaña apelando a "convertir la movilización del próximo 29 de noviembre en escaños que defiendan los derechos, el autogobierno y las condiciones de vida de la mayoría social".