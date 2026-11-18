(I-D) Miguel Garrido, Parlamentario De Contigo-Zurekin; El Cabeza De Lista Al Congreso Por Frente Amplio En Navarra, Javier Ibáñez; Y La Candidata Al Senado Ane Sánchez. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha propuesto este miércoles "castigar impositivamente a los grandes multimillonarios" para que "contribuyan lo que les corresponde" y, de esta manera, "mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras".

Así lo ha planteado en un acto electoral en la Plaza del Castillo de Pamplona, en el que han intervenido el cabeza de lista de la coalición al Congreso por Navarra, Javier Ibáñez; la candidata al Senado Ane Sánchez y el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibáñez ha abogado por "la justicia social y la redistribución de la riqueza". Ha considerado que "no es de recibo que el 10% de la población de este país acapare el 50% de la riqueza". "No es de recibo que una pequeña y mediana empresa esté tributando del orden del 19-20% cuando los bancos y las grandes corporaciones lo están haciendo por menos de la mitad", ha criticado.

Por ello, ha apostado por "castigar impositivamente a los grandes multimillonarios". "Les vamos a dar una pequeña rabieta a 446 multimillonarios de este país para que se aproveche la gran mayoría de la clase trabajadora de esas medidas", ha subrayado.

Según ha afirmado, el 29 de noviembre se vota, entre otras cuestiones, "seguir manteniendo esas desigualdades sociales y que los ricos sean cada vez más ricos" o que "la clase trabajadora vea aliviados sus impuestos a costa de que efectivamente los que tienen más paguen más".

Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha señalado que "en Navarra llevamos años peleando por esa justicia fiscal" y ha criticado que "las grandes empresas y los grandes patrimonios pagan menos impuestos que lo que paga cualquiera que depende de su trabajo para vivir". Ha puesto en valor que, en la Comunidad foral, se han alcanzado acuerdos, tanto en medidas fiscales como en los Presupuestos, para que las rentas bajas sean "las segundas que menos pagan de todo el Estado y, sin embargo, las rentas altas sean las segundas que más".

También para fijar "un impuesto mínimo a las empresas del 13%" y para que "los grandes patrimonios, los que tienen más de 11 millones de euros, paguen para siempre el 3,5% con el llamado impuesto a las grandes fortunas". Medidas orientadas, ha dicho, para "tratar de garantizar la justicia fiscal y para seguir avanzando en derechos, pidiendo que contribuya cada uno en función de lo que puede y que, por lo tanto, quien más tiene, los grandes patrimonios, las grandes empresas, contribuyan al menos lo que les corresponde".

Unas medidas, ha subrayado Garrido, que Frente Amplio también propone en el ámbito nacional con medidas como una tasa del 3% a los patrimonios de más de 50 millones de euros, limitar las herencias a 10 millones de euros o que las grandes corporaciones tributen al menos al 20%. "Son medidas que tratan de avanzar en la justicia fiscal, que nos permitirán construir derechos y que los puedan financiar quien de verdad tiene que hacerlo, que son las grandes empresas y los grandes patrimonios", ha reiterado.

Miguel Garrido ha lamentado que, a pesar de la capacidad fiscal propia de Navarra, "cada vez que tratamos de aumentar esa progresividad, cada vez que tratamos de avanzar más en justicia fiscal, lo que nos dicen es que por el dumping fiscal, por la competencia fiscal que nos hacen comunidades como Madrid u otras gobernadas por el PP, los grandes patrimonios pueden irse un par de pasos más allá y dejar de tributar".

"Si la referencia que somos en materia fiscal en Navarra se amplía al conjunto del Estado podríamos seguir profundizando en esa justicia fiscal y garantizar la sanidad, la educación, las pensiones o la prestación por crianza", ha remarcado.

Finalmente, la candidata al Senado Ane Sánchez ha apostado por la "justicia fiscal para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras". "Para quienes dependemos de nuestro sueldo para vivir, nuestro voto es el voto al Frente Amplio. Por lo tanto, este próximo 29N, un voto como una casa", ha concluido.