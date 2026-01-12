Fundación Caja Navarra apoyará ocho proyectos culturales de zonas rurales en 2026

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Navarra ha resuelto su convocatoria de ayuda para proyectos culturales rurales, un programa al que destina 40.000 euros y con el que va a apoyar durante 2026 ocho proyectos de diversas zonas de la geografía navarra. Esta iniciativa responde al objetivo de la entidad de tener mayor presencia y difusión en todo el territorio navarro.

Cada proyecto recibirá 5.000 euros, según ha explicado la fundación en una nota. Entre las iniciativas que tendrán este apoyo se encuentran las jornadas gastronómicas en Salinas de Oro (La fiesta de la sal), una propuesta de la Asociación Tierras de Irantzu para la localidad de Salinas de Oro; 'Orhipean bizibide eta usadioak. Otsagabia oficios y tradiciones 100 años atrás', una jornada organizada por la Asociación Orhipean Oficios y Tradiciones, y los 'Itinerarios del patrimonio sonoro vasco / Euskal soinu-ondarearen ibilbideak', una serie de conciertos impulsados por Leitzako Jeiki abesbatza para las localidades de Elizondo, Bera, Alsasua, Lesaka, Etxarri, Goizueta y Leitza.

También recibirán apoyo los proyectos 'El Pirineo navega con sus almadías', una propuesta de la Asociación Cultural Almadieros de Navarra para la localidad de Burgi; 'Graffitarras', un encuentro de arte comunitario del Ayuntamiento de Azagra, y Estaciones Sonoras, festival de música promovido por Radio Cierzo en Cascante.

Por último, serán respaldados el Festival de Cine Ópera Prima, una propuesta de la EPEL Tudela Cultura, y el proyecto 'Música en cada rincón', una experiencia musical de Suakai para diversas localidades de la Comunidad foral.

Fundación Caja Navarra realizó un análisis en el que observó la necesidad de apoyar iniciativas culturales recurrentes y arraigadas al territorio. Por ello, en las bases de la convocatoria se incluían como requisitos que los participantes fueran de localidades que no son Pamplona y que tuvieran una trayectoria superior a los cinco años consecutivos o cinco ediciones no consecutivas.

Asimismo, se ha tenido en cuenta que estos proyectos tengan una importante capacidad de impacto de modo que puedan dar visibilidad a Fundación Caja Navarra. Para ello, se trabajará un plan de comunicación específico con cada una de las iniciativas.

Fundación Caja Navarra, dentro de su Plan Estratégico 2023-28, subrayó la importancia de lograr una mejor relación con toda la sociedad navarra. Dentro de ese ámbito de trabajo, se ha puesto en marcha un Plan de Territorio que tiene tres objetivos fundamentales, tal y como ha explicado en rueda de prensa el presidente de la entidad, José Ángel Andrés: "Queremos hacer más, estar más y contar más en todas las zonas de Navarra. Generar mayor actividad impulsada por nuestra entidad, tener una mayor presencia institucional y contar más y mejor esa mayor actividad prevista".

Así, durante el inicio de 2025, Fundación Caja Navarra mantuvo diferentes encuentros con agentes del territorio como Lursarea, los diferentes grupos de acción local (Teder, Eder, Consorcio de Zona Media y Cederna Garalur), la Federación Navarra de Municipios y Concejos u otras entidades locales como NafarPres, Sakana Garapen Agentzia o Gu Pirinioa. Este proceso de escucha permitió conocer las necesidades propias de cada zona y valorar de qué manera se podía actuar.

El siguiente paso dado por Fundación Caja Navarra fue hacer un análisis interno para tratar de ajustar los proyectos propios de la entidad y actividad y tratar de coordinarla con las necesidades detectadas. Así, tras ese análisis interno y externo se han puesto en marcha diferentes actividades y la convocatoria cultura rural. Esta convocatoria recibió un total de 20 solicitudes.