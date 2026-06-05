El funeral por los cinco policías forales fallecidos en accidente se celebra este viernes en la Catedral de Pamplona

Agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, en el tanatorio San Alberto de Pamplona, con motivo del fallecimiento de cinco agentes de la Policía Foral en un accidente de tráfico. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El funeral por los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa) se celebra este viernes, 5 de junio, a las 19 horas en la Catedral de Pamplona.

Se trata de un acto familiar, no oficial, con participación de autoridades y agentes para acompañar a las familias y despedir a los agentes fallecidos. Acudirán a la misa miembros del cuerpo policial autonómico en uniformes de gala y en uniformes operativos.

Los agentes fallecidos son Fermín Sola Barrena 'Mintxo' , Jesús María Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Juan Martín Domíngue Villar y Miguel Antonio D'Entremont Jiménez. Durante la jornada de este jueves, las familias recibieron en el tanatorio San Alberto de Pamplona, a donde se acercaron las principales autoridades de Navarra, jefes de cuerpos policiales y representantes políticos.