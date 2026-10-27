García Adanero, número tres del PP en la lista al Senado por Madrid

Archivo - El diputado del Partido Popular Carlos García Adanero durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado Carlos García Adanero ha sido incluido como número tres en la candidatura del Partido Popular al Senado por Madrid en las elecciones generales del 29 de noviembre.

García Adanero ya fue elegido en 2023 como diputado en la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados tras su salida de UPN.

Ante los nuevos comicios, pasa a integrar la lista de la Cámara Alta en una candidatura que está encabezada por el actual presidente del Senado, Pedro Rollán, y que se completa con María Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, como número dos.

Si se repite el resultado de las elecciones generales de 2023 al Senado, García Adanero conseguiría el escaño, dado que el PP se hizo con tres senadores y el PSOE con uno.