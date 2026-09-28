García dice que la decisión de dejar la Presidencia del PPN es suya y que la tomó "hace tiempo"

Javier García, portavoz del PP en el Parlamento de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPN en el Parlamento de Navarra, Javier García, ha afirmado este lunes que la decisión de dimitir como presidente del partido en la Comunidad foral ha sido "personal" y que "nadie" le ha obligado a tomarla.

"Es una decisión personal, muy reflexionada y trasladada ya hace tiempo al presidente Feijóo, con el que, evidentemente, tuve también la ocasión de hablar. Lo he hecho hoy y lo he hecho durante estas últimas horas", ha afirmado a preguntas de los periodistas al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, después de que el sábado anunciara su dimisión como presidente del partido y el PP haya decidido constituir una gestora liderada por Sergio Sayas, diputado en el Congreso.

Javier García ha señalado que su etapa "en el partido termina" y ha insistido en que es una decisión "personal", por lo que ha rechazado que haya sido una decisión de la dirección nacional del partido. "Nadie me ha obligado, más allá de las interpretaciones que algunos pretendan, o esas lecturas que ahora veo que están haciendo, que nada tienen que ver con la realidad. Creo que yo he culminado una etapa importante dentro de mi vida en la que, evidentemente, hay proyectos personales de cara al futuro", ha asegurado.

García ha afirmado que "mientras tanto, voy a seguir en el Parlamento", porque, según ha asegurado, se lo ha pedido el propio Alberto Núñez Feijóo. "Creo que también hay vida más allá de la política. Y en lo personal he de decir que también ha influido que no he podido disfrutar de ciertas cuestiones. Hay momentos en los que uno reflexiona y creo que ahora he terminado una etapa. He dado el 100% de mi tiempo, y ahora quiero que ese tiempo se dedique también a quien considero que debe de recibir ese tiempo", ha añadido.

Javier García ha destacado que "con respecto a candidatos no hay nada decidido", aunque él se ha descartado para encabezar la lista al Parlamento foral. "Nadie me ha dicho si voy a ser o no voy a ser el candidato. Ni se ha hablado de esa cuestión", ha dicho.

Además, ha señalado que a partir de ahora, aunque "ha concluido una etapa importante", se van a "mantener, por cierto, los mismos equipos, las mismas personas, en ese trabajo que queda por delante".

Ante las reiteradas preguntas de los periodistas, después de que en las últimas semanas hubiera trasladado su disposición a ser el candidato del partido en las elecciones forales mientras ahora sostiene que hace tiempo que había decidido dejar la Presidencia, Javier García ha afirmado que no le han "permitido decir otra cosa, evidentemente". "Yo he sido muy leal a los tiempos. Hay muchas conversaciones con el presidente Feijóo, con el que tengo la suerte de compartir una relación muy fluida y de poder hablar, y eso creo que se lo debo agradecer", ha indicado.

Javier García ha expresado que "yo he estado a disposición del partido y lo sigo estando, evidentemente porque así me lo ha pedido personalmente el propio presidente, y es lo que hemos ido diciendo siempre". El parlamentario 'popular' ha añadido que ha puesto la "condición" de que quiere "dedicar parte a otras cuestiones de ámbito personal".

Ha indicado García que él sigue "siendo afiliado" del PP y sigue siendo el portavoz parlamentario, "porque, no sé si no se ha entendido bien, me ha pedido Alberto Núñez Feijóo que siga siendo el portavoz". "Él insiste en que tengo que mantenerme dentro del partido, pero es una decisión que tomaré yo a nivel personal", ha asegurado.

García ha insistido en que si le ha costado anunciar su decisión es porque "la dirección nacional ha querido encajar y buscar la fórmula más correcta para plantear los meses próximos".

Cuestionado nuevamente sobre el hecho de que no se entiende que deje la Presidencia del partido a escasos meses de disolverse el Parlamento y siga siendo el portavoz, García ha respondido: "No entenderás tú el por qué. Hay otros proyectos de ámbito personal que no vienen de ahora".

Preguntado sobre si descarta formar parte de la lista al Parlamento foral en las próximas elecciones, Javier García ha afirmado que "ahora mismo, ni me lo estoy planteando". "Me consta que me han pedido estar. Yo ya veré y valoraré lo que tengo que hacer. Y también te digo que lo que tenga que hacer será una valoración de ámbito personal", ha indicado.

También ha sido cuestionado sobre si cree que Sergio Sayas sería un buen candidato en las próximas elecciones forales y ha respondido que "si lo estima la dirección nacional, pues evidentemente lo será". "Gracias a Dios, no me corresponde a mí tomar esa decisión, lo cual agradezco también. Pero si la dirección nacional entiende que es el mejor candidato, todos apoyaremos, y me incluyo, la decisión que tome la dirección nacional", ha asegurado.

CONVERSACIONES CON UPN

Por otro lado, Javier García ha afirmado que su salida no afecta a las posibles conversaciones entre UPN y PP para explorar un acuerdo con vista a las próximas elecciones.

García ha señalado además que esta negociación no le compete a él, aunque "a mí, evidentemente, se me mantiene informado, se me pregunta, se me llama para ver qué pienso y demás, pero la decisión final, porque así lo establecen los estatutos del propio Partido Popular, la toma el presidente del partido, al que agradezco que se nos haya preguntado y pedido información".

Javier García ha explicado que la gestora tiene un plazo indeterminado de trabajo. "La dirección nacional pone una gestora por plazos, porque tampoco da para empezar a trabajar en un congreso con todo lo que ello conlleva", ha expuesto.