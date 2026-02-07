García (PPN) critica el sistema sanitario navarro y dice que el consejero "no está capacitado para esta responsabilidad"

El presidente del PPN, Javier García. - PPN

PAMPLONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPN, Javier García, ha criticado este sábado que en Navarra "contamos con uno de los peores sistemas sanitarios de nuestro país" y ha señalado que el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, "no está capacitado para ejercer tal responsabilidad que pone en juego la salud del conjunto de los navarros".

Javier García ha intervenido este sábado en el Comité Ejecutivo del PPN en Tudela y ha indicado que, en materia sanitaria, "los avances son más bien retrocesos" en la Comunidad foral. "La salud de los navarros no puede depender de la improvisación, no puede depender de las decisiones a corto plazo, ni mucho menos puede depender de una persona, el consejero de Salud, que no está capacitado para ejercer tal responsabilidad que pone en juego a la salud del conjunto de los navarros", ha expuesto.

En su intervención, el presidente del PPN ha pedido "un cambio de rumbo" y que el Gobierno de Navarra "debe de actuar y debe de actuar ya" en esta materia.

Por otro lado, ha criticado el "daño" que "la corrupción está haciendo a la ciudadanía navarra" y ha advertido de que desde su partido seguirán "siendo tajantes". "Seguiremos trabajando frente a un Gobierno irresponsable que permanece en las instituciones", ha dicho, para indicar que "vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas".

Ha lamentado "todas aquellas personas que se están aprovechando de nuestras instituciones, donde siguen instalados y donde siguen ocupando el Gobierno, sin un ápice de arrepentimiento de todo el daño que están causando a la Comunidad foral".

"Cuando las instituciones se alejan de los ciudadanos, cuando se priorizan los intereses políticos frente al estado de bienestar de la ciudadanía, tenemos la obligación de alzar la voz con firmeza y con responsabilidad y decir que las instituciones no son patrimonio de ningún partido político". "Gobernar exige altura de miras, exige capacidad de rectificar y, sobre todo, respeto hacia la sociedad a la que se sirve", ha dicho.

Ha señalado García que desde el PPN están haciendo "una oposición seria, una oposición rigurosa y útil". "Navarra se merece un proyecto político que genere certidumbres, que impulse el crecimiento de Navarra, que garantice oportunidades para el conjunto de los ciudadanos navarros y que vuelva de una vez por todas a situar al ciudadano navarro en el centro de la acción política", ha defendido.

A su juicio, "está claro que Navarra necesita un cambio, porque Navarra necesita esperanza y porque Navarra merece mucho más de los gobernantes que hoy la gobiernan". "Necesitamos la fuerza, el empuje de un partido que puede y debe de ser una alternativa real en Navarra ante un Partido Socialista manchado, tocado por los casos de corrupción", ha comentado.