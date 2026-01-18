García (PPN) dice que Chivite y Sánchez "están sacrificando Navarra y España" para "seguir un día más en el poder"

Archivo - El presidente del PPN, Javier García. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Navarra (PPN), Javier García, ha acusado a María Chivite y Pedro Sánchez de estar "sacrificando Navarra y España solo para seguir un día más en el poder, y lo hacen a través de una política basada exclusivamente en pactar con el nacionalismo y el independentismo, a espaldas de los ciudadanos y en contra del interés general".

García ha realizado estas declaraciones en el marco de la jornada de financiación autonómica con los presidentes autonómicos del Partido Popular celebrada este domingo en Zaragoza.

Según recoge el PPN en una nota de prensa, García ha criticado que "el PSOE ha convertido la cesión permanente a los nacionalistas en su único proyecto político, satisfaciendo todas sus exigencias con tal de mantenerse en el poder, aunque eso suponga perjudicar al conjunto de los españoles y romper los principios básicos de igualdad y solidaridad".

En este sentido, ha afirmado que la propuesta de financiación autonómica acordada entre el Gobierno ERC es "un acuerdo bilateral que beneficia claramente a Cataluña y que se hace a costa del resto de comunidades autónomas rompiendo el principio de que todos los españoles debemos tener acceso a los mismos servicios públicos en igualdad de condiciones". "No es una reforma del sistema, es un pago político al independentismo catalán. Es la política del chantaje convertida en norma de gobierno", ha censurado. "Sánchez cede ante los independentistas porque necesita sus votos, y Chivite hace exactamente lo mismo en Navarra", ha resumido.

En el caso de Navarra, ha lamentado que "tenemos una presidenta sometida a los caprichos del nacionalismo y del independentismo, con un Partido Socialista de Navarra que fue capaz de entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, blanqueando a quienes nunca han condenado el terrorismo, solo para conservar el poder".

Asimismo, ha asegurado que los Presupuestos de Navarra "son cada vez más sectarios y están diseñados al dictado de Bildu, los verdaderos arquitectos de las cuentas públicas". "Chivite pasa por el aro porque ha demostrado que no le importa tirar sus principios a la basura con tal de seguir gobernando y evitar que gobierne la derecha", ha añadido, al tiempo que ha apuntado que, "mientras Chivite siga en el poder, los independentistas se frotan las manos porque saben que la debilidad de Chivite es el alimento del independentismo".

García ha subrayado que "las políticas de Chivite y de Sánchez son cualquier cosa menos progresistas. No les preocupa en absoluto dejar a mucha gente atrás, porque su único objetivo es su supervivencia política", y ha advertido de que "esta forma de hacer política tiene consecuencias muy graves". "Se gobierna para minorías radicales mientras se perjudica a la mayoría social, se rompe la igualdad entre navarros y entre el conjunto de españoles y se debilita el Estado", ha rechazado. Todo ello, ha agregado, "sin olvidar la corrupción del Partido Socialista, que desgraciadamente se cimentó en Navarra, y el nivel de degradación al que el socialismo ha sometido a las instituciones".

"Chivite, como presidenta, es la máxima responsable de que en su Gobierno se hayan adjudicado cantidades millonarias a la empresa de Santos Cerdán y parece que nada vaya con ella, cuando hace tiempo que debería haber dimitido", ha reprochado García, que ha asegurado que "Navarra no puede permitirse un Gobierno debilitado por la sospecha permanente, con una presidenta más preocupada por proteger a los suyos y salvar su sillón que por dar explicaciones claras y asumir responsabilidades políticas".

Ha criticado que "no las asume porque lamentablemente sus socios de Gobierno tampoco se las piden, lo que demuestra que a ellos también les preocupa más seguir participando en la gestión del Ejecutivo que la limpieza en las instituciones".

El presidente del PPN ha concluido afirmando que "frente a un socialismo que pacta con los enemigos de España y con quienes quieren a una Navarra fuera de España, y que basa su modus operandi en concederles privilegios a cambio de votos, el Partido Popular seguirá defendiendo la igualdad de todos los españoles, la solidaridad entre territorios, el diálogo frente a la imposición y una manera de hacer política basada en el servicio a la ciudadanía, no en el autoservicio de quienes gobiernan, ni en la aceptación de los chantajes del independentismo con el único fin de mantenerse en el poder".