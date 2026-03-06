El gasto de los turistas internacionales en Navarra aumenta un 16,7% en 2025

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gasto total realizado en Navarra por los turistas internacionales en 2025 aumentó un 16,7%, alcanzando los 443,5 millones de euros. El gasto turístico por persona creció un 13% y el gasto medio diario aumentó un 5,4% en términos interanuales.

El gasto de los turistas internacionales que visitaron Navarra durante 2025 y se alojaron en alojamientos de pago supone 296,4 millones de euros, algo más del doble del de los que pernoctaron en otro tipo de alojamientos, que se cifra en 147,1 millones de euros.

Los viajeros que visitan Navarra por motivos personales realizaron el 87% del gasto total que se produjo, con un incremento del 22,3%, mientras que el gasto de los que viajaron por motivos de negocio decreció un 10,4% en este último año.

Teniendo en cuenta el origen de los turistas, los procedentes de Francia han sido los que más han gastado en Navarra, con 146,3 millones de euros, siendo los residentes en Reino Unido los que reflejan mayor crecimiento interanual (191,5%). Esta evolución contrasta con los turistas procedentes de los países de la UE (exceptuando a Francia), que muestran un descenso de gasto (-15,3%).

Si se analiza el gasto de los turistas en 2025 según vía de acceso, destaca el de los residentes en el extranjero que acceden a Navarra vía aeropuerto, que ha ascendido hasta los 262,1 millones de euros, situándose en un 59,1% del total.

El número de turistas internacionales llegados a Navarra en 2025 fue de 666.543, un 3,3% más que el año pasado. El número de turistas de origen extranjero con Navarra como destino principal crece un 2,2% y un 7,7% entre los que eligen Navarra como destino secundario.

El número de visitantes del día se sitúa en 3,8 millones, lo que supone un aumento del 15,3% con respecto a 2024. El gasto de estos excursionistas se cifra en 568,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,2% con respecto al año anterior. El gasto medio de éstos ha experimentado una subida del 6,8% durante este último año y alcanza los 149 euros.

Además, el número de pernoctaciones se sitúa en más de 2,6 millones, lo que supone un aumento del 10,8% con respecto a 2024. La estancia media de los turistas aumenta entre los que eligen Navarra como destino principal (10,1%) y decrece en los que lo hacen como destino secundario (-10,3%)

En el conjunto de España, en 2025 el número de turistas y excursionistas llegados del extranjero aumentó un 3,3% y un 7,6% repectivamente, respecto al año anterior. El gasto de los turistas en este periodo ha crecido un 6,8% en relación a 2024 y el de los excursionistas, un 5,8%