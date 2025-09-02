Gero Bai rechaza la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta y no acudirá a los actos previstos

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha mostrado su "rechazo" a la participación del equipo Israel-Premier Tech en la presente edición de La Vuelta, cuya décima etapa discurrirá este martes íntegramente por territorio navarro, y ha anunciado que por este motivo sus representantes institucionales no acudirán a los actos previstos.

"Por coherencia con sus principios y con el compromiso de Geroa Bai con la paz, los derechos humanos y el derecho internacional, representantes de Geroa Bai no acudirán a los actos previstos ni en la salida ni en la llegada de esta etapa, rompiendo así con la presencia habitual que se ha venido manteniendo en ediciones anteriores", han indicado en una nota de prensa.

La coalición considera que "la presencia de un equipo vinculado al Estado de Israel es profundamente inoportuna en el actual contexto de vulneración sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino, agravado en los últimos meses por una ofensiva militar que ha causado miles de víctimas civiles y ha sido condenada por numerosos organismos internacionales".

En este sentido, Geroa Bai ha reiterado su "apuesta por el deporte como espacio de encuentro, convivencia y valores compartidos", y ha lamentado que, "en esta ocasión, la organización no haya impedido la participación de este equipo en la competición".

Por último, Geroa Bai ha vuelto a reclamar "un alto el fuego definitivo y una solución justa, basada en el respeto a los derechos humanos y a la legalidad internacional".