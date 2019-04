Geroa Bai aboga por el reconocimiento de los derechos de los pacientes "en todas las áreas de la salud"

Publicado 18/04/2019 11:23:37 CET

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso de los Diputados, Koldo Martínez, ha apostado por el reconocimiento de los derechos de los pacientes "en todas las áreas de la salud" y ha defendido "la necesidad de que la atención sanitaria esté basada en la evidencia científica pero también en el reconocimiento de la autonomía y los valores del paciente".

"Es lo que desde el Gobierno de Navarra hemos defendido y lo que desde el Congreso de los Diputados defenderemos, para que el reconocimiento de estos derechos sean efectivos en todas las áreas de la salud", ha afirmado.

Koldo Martínez ha considerado que "el primer derecho de todas las personas es el derecho a la vida y como todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad, merecemos también los mismos derechos". "Por eso, defendemos el derecho a la salud entendido como el derecho a la atención sanitaria para todas las personas, independientemente de su lugar de origen o de su situación administrativa", ha apuntado Martínez, que ha criticado que "este derecho ha sido negado por el PP y limitado por el PSOE a muchos conciudadanos y conciudadanas nuestros".

El candidato de Geroa Bai al Congreso ha señalado que "los pacientes hemos pasado de ser objetos del cuidado de los profesionales de la salud, más en concreto de los médicos, a ser sujetos de las decisiones relacionadas con nuestra salud". "De ese avance en el reconocimiento de nuestros derechos como pacientes surgió el consentimiento informado, de modo que ya nadie puede ser sometido a tratamientos que no desea. Y también para que nadie se vea obligado a desplazarse a la sanidad privada para obtener tratamientos que deben realizarse en la pública, como ha sido el caso de la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra hasta la llegada del Gobierno de Uxue Barkos", ha apuntado Martínez.

El candidato de Geroa Bai al Congreso ha valorado "algunos de los avances que en materia de salud se han llevado a cabo durante esta legislatura en Navarra, "como la reducción de 20.000 personas en la lista de espera en primera consulta, lo que supone un descenso del 33%, o la reducción de 1.000 personas en la lista de espera quirúrgica, lo que conlleva un descenso del 40% del tiempo medio de espera".

Martínez ha señala como "hitos" la "garantía de la atención universal, la reversión de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra, la internalización de varios servicios, los derechos y prestaciones en salud sexual y reproductiva, o la convocatoria de 1.265 plazas en Oferta Pública de Empleo, la máxima cifra permitida por la tasa de reposición".

"Nuestro autogobierno y nuestro Convenio Económico nos permiten avanzar e invertir en políticas sociales, en salud, en educación. Por eso es más necesario que nunca, ante la ola recentralizadora y antiforalista de PP y Ciudadanos con la colaboración de UPN, que defendamos en Madrid que el Convenio Económico no se toca, que la educación no se toca, que las políticas sociales no se tocan, que la salud no se toca, y que Navarra no se toca", ha concluido el candidato de Geroa Bai.