Geroa Bai apoyará a EH Bildu para la Alcaldía de Pamplona, aunque se propone para "liderar" un "desbloqueo"

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Geroa Bai a la Alcaldía de Pamplona, Koldo Martínez, ha afirmado este miércoles que su formación votará en el Ayuntamiento de la capital navarra "a la fuerza progresista que más votos haya obtenido para lograr la Alcaldía", en concreto a EH Bildu -con 8 representantes-, si bien se ha ofrecido a dar "un paso adelante" ante un "bloqueo" actual de la situación: "Nos ofrecemos para liderar esa propuesta de gobierno municipal progresista, plural y transversal para una Pamplona que ha votado progresista".

En rueda de prensa, Koldo Martínez, que ha señalado que "la mayoría de Pamplona ha votado progresista", ha indicado que "si otras fuerzas progresistas lo impiden teniendo los votos necesarios, habrá que buscar soluciones alternativas". "La que ayer ofreció el PSN -de no apoyar ni a UPN ni a Bildu y hablar con Geroa Bai y Contigo Navarra- no la ha aceptado Bildu y debemos seguir explorando las vías necesarias para que todas las formaciones progresistas nos encontremos", ha defendido.

Ha comentado, sobre lo expuesto por la socialista Elma Saiz, que "pretender que Geroa vote su candidatura es regalar la Alcaldía a UPN y eso Geroa Bai no lo va a hacer". "Si no se logra un gobierno municipal progresista por posicionamientos excluyentes de las dos primeras fuerzas progresistas, los votos recibidos por todos nosotros se convierten en inútiles", ha expuesto.

A su juicio, "esta situación de bloqueo en la que estamos, que conduce a un gobierno municipal de derechas, nos obliga a proponer fórmulas posibles que eviten que el Ayuntamiento siga en la parálisis y puertas cerradas a movimientos vecinales, culturales...".

Según ha dicho, "la ciudadanía nos pide generosidad, imaginación, humildad y compromiso". "Desde la máxima humildad asumo que el desbloqueo de la situación puede venir de dar un paso adelante y desde Geroa Bai nos ofrecemos para liderar esa propuesta de gobierno municipal progresista, plural y transversal para una Pamplona que ha votado progresista", ha dicho, para afirmar que "soy consciente de la dificultad del planteamiento, pero tenemos esa responsabilidad".

Preguntado por en qué consistiría ese paso adelante, Koldo Martínez ha respondido que "en llamar la atención a las dos fuerzas progresistas con más votos de que tienen una gran responsabilidad en ponerse de acuerdo".

Martínez ha afirmado que "por coherencia, respeto y compromiso con los hombres y mujeres de Pamplona no podemos aceptar ni con resignación ni con indignación este bloqueo partidista entre las dos primeras fuerzas progresistas; debemos seguir trabajando por una ciudad plural, social, económica y lingüísticamente".

Según ha añadido, "por coherencia, respeto y compromiso con los hombres y mujeres de Pamplona tenemos el deber de buscar salidas excepcionales a bloqueos excepcionales, fórmulas posibles desde la responsabilidad, desde el reconocimiento a la ciudadanía que nos ha concedido un número humilde pero capaz de concejales".

Martínez ha señalado que "la ciudadanía nos pide generosidad, imaginación, humildad y compromiso" y ha asegurado que "desde la máxima humildad asumo que el desbloqueo de la situación puede venir de dar un paso adelante; desde Geroa Bai nos ofrecemos para liderar una propuesta de gobierno municipal progresista, plural y transversal para una Pamplona que ha votado progresista".

En este sentido, ha dicho que "no podemos de ninguna manera tirar el voto mayoritario progresista de Pamplona a la papelera". "Desde estos principios enfocamos el trabajo con EH Bildu, con el PSN y con Contigo Navarra", ha afirmado.

Martínez ha incidido en que "desde Geroa Bai no podemos aceptar esta situación de bloqueo entre las dos fuerzas progresistas principales y hay que buscar fórmulas posibles por desbloquear esta situación; y si no lo hacemos la Alcaldía de Pamplona será para UPN y todos tendremos nuestros cuota de responsabilidad, unos más y otros menos". "Nosotros ponemos todo nuestro empeño para que la ciudadanía progresista no esté malamente gobernada por una fuerza de derechas", ha dicho, para exponer que la socialista Elma Saiz aún no le ha llamado.

El candidato ha aclarado que "nosotros vamos a apoyar a la fuerza progresista que más opciones tiene y si a lo largo de los días esto no se hace realidad, presentaremos fórmulas que lo hagan posible". Y ha instado a EH Bildu, PSN y Contigo Navarra a "trabajar". "Entre todas las fuerzas progresistas tendremos que buscar fórmulas posibles, es nuestra responsabilidad, conseguir que la mayoría progresista de Pamplona se vea reflejada en el gobierno municipal", ha concluido.