Geroa Bai defiende que "Navarra necesita tener voz propia en Madrid"

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha afirmado este lunes, ante el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, que "Navarra necesita tener voz propia y capacidad de decisión en Madrid, y no necesita que se vaya Madrid a seguir consignas ni a alimentar necesidades partidistas".

Pablo Azcona ha destacado, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, que va a ser necesario "defender Navarra, nuestro autogobierno, nuestra foralidad, y más ante el avance claro de la ultraderecha y de las políticas que eso puede acarrear".

Preguntado sobre la candidatura que presentaría esta coalición a los comicios, Azcona ha afirmado que "Geroa Bai se presentará en tiempo y forma para esas elecciones con el objetivo claro de dar voz propia a Navarra en Madrid".

Sobre la posibilidad de que Geroa Bai haga una candidatura más amplia con otras fuerzas, Azcona ha señalado que "hemos conocido esta mañana el anuncio" del adelanto electoral y "Geroa Bai va a trabajar en que los objetivos que políticos que busca se vean reflejados en Madrid". "Geroa Bai siempre va con ese compromiso a la vista de lo que está sucediendo, a la vista de ese avance de la utradereha, que va a hacer que peligre el autogobierno", ha indicado.

Además, Pablo Azcona ha destacado que "también se va a necesitar tener voz propia y defender los intereses de Navarra en Madrid ante la situación económica que está llevando a una potente inflación y que está haciendo que la ciudadanía de nuestra Comunidad y del conjunto del Estado sean golpeadas".

El parlamentario foral ha subrayado que la apuesta de Geroa Bai es "trabajar desde ya en esa convocatoria electoral para que haya en Madrid una voz propia que defienda los intereses de Navarra, que defienda su autogobierno y que defienda los intereses de la ciudadanía".

Además, el portavoz de Geroa Bai ha pedido que "no nos despisten, porque en Navarra la legislatura sigue, le quedan meses, y tenemos compromisos con políticas reales, tenemos la estabilidad y las mayorías de progreso necesarias para sacar adelante las políticas que ponemos encima de la mesa".

Preguntado sobre qué hubiera votado Geroa Bai en los dos decretos de vivienda en el Congreso, en caso de tener representación, Pablo Azcona ha rechazado hacer "política ficción" pero ha destacado que su grupo ha impulsado y ha apoyado en el Parlamento de Navarra medidas en el ámbito de vivienda que llevan meses o años en vigor.

Sí ha lamentado que "no haya habido capacidad de acuerdo suficiente" en el Congreso de los Diputados y ha afirmado que el Gobierno tiene que hacer una "reflexión", porque "en una semana no puede intentar resolver a golpe de titular lo que en ocho años no ha resuelto".