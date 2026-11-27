Balance de campaña por parte de Geroa Bai. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Geroa Bai al Congreso Pablo Azcona ha defendido este viernes, último día de la campaña electoral, que "Navarra tenga voz propia" en Madrid, "una voz que conoce nuestra realidad, nuestras necesidades y que tenga compromiso y valentía".

En rueda de prensa para hacer balance de la campaña, Azcona ha indicado que "han sido días intensos, días de recorrer los pueblos, de explicar nuestras propuestas y defender aquello en lo que creemos". "Ha merecido la pena defender Navarra, defender nuestra capacidad de defender nuestro futuro y seguir trabajando para que las decisiones que afectan a nuestra vida se tomen aquí, pensando en Navarra", ha añadido.

Según ha señalado, "estas elecciones van mucho más allá del bipartidismo, de la polarización, van de qué modelo queremos para Navarra, de qué modelo de bienestar defendemos, de quién está dispuesto a trabajar para garantizarlo". "Estas elecciones van de decidir qué lugar queremos que ocupe Navarra", ha añadido, para plantear si "queremos una Navarra que se limite a seguir las decisiones que toman otros o si queremos una Navarra con voz propia, con fuerza y capacidad de defender sus intereses".

Azcona ha indicado así que Geroa Bai "lo tiene claro; Navarra no está para obedecer a nadie, Navarra está para decidir y por eso hace falta Geroa Bai, una fuerza política que no dependa de estrategias ajenas al interés de Navarra".

Se ha referido el candidato a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que "la mayoría de los navarros tienen que estar en Madrid porque no pueden emprender, porque son acosados", y le ha pedido Azcona que "mire bien los datos porque hemos superado a Madrid en el ranking de sueldos medios". "Y lo que nos preocupa es el papelón de UPN, que se acompaña de estas personas que no conocen Navarra. Lo tendrán que explicar, papelón histórico y error histórico", ha dicho.

El candidato ha afirmado que "defender Navarra es defender nuestro autogobierno, defender los servicios públicos, el euskera, nuestra identidad y nuestra capacidad para decidir". "También es defender que Navarra pueda decidir sobre su propio futuro, que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí sus proyectos, que nuestra industria siga creando empleo, que nuestros pueblos tengan oportunidades", ha expuesto.

"El voto de Geroa Bai es un voto para Navarra, para que Navarra tenga fuerza, para que se escuche nuestra voz en Madrid. Aquí no votamos ni a Sánchez, ni a Feijóo, ni a Abascal, ni a Rufián..., aquí votamos en Navarra, votamos a Pablo y a Mayte", ha señalado.

Por su parte, la candidata al Senado Mayte Espinosa ha destacado que "Navarra necesita tener voz propia" y "defender nuestro autogobierno, nuestra capacidad de decisión, nuestros intereses". "Es importante que Navarra tenga en el Senado una representación que conozca nuestra realidad, que defienda nuestra pluralidad y trabaje con responsabilidad, diálogo y firmeza por nuestros intereses". ha dicho.

Según ha expuesto, "no es solo ocupar un asiento en Madrid, sino llevar Navarra a Madrid y defenderla cada día". Espinosa ha animado así a participar en las elecciones del domingo y votar por "confiar en un proyecto que cree en Navarra".

Ha defendido la candidata que "la política tiene que estar ahí, cerca de cada uno de nosotros y nosotras, escuchando y trabajando para dar respuesta a los problemas reales".