Geroa Bai denuncia pintadas en el coche de Uxue Barkos. - GEROA BAI

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha denunciado este miércoles la realización de unas pintadas en el coche de Uxue Barkos, senadora autonómica y expresidenta de Navarra.

"Condenamos las pintadas aparecidas en el vehículo de nuestra compañera Uxue Barkos. Todo nuestro apoyo y solidaridad", ha señalado la coalición en un mensaje en la red social X, en el que afirma que se trata de un hecho "inaceptable".

Geroa Bai ha asegurado que "jamás aceptaremos ningún acto de intimidación o coacción personal" y ha añadido, en euskera, su rechazo a la intolerancia, reclamando, frente a ello, más respeto y convivencia.