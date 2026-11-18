El cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha llamado a hacer una "autocrítica" sobre la manera en la que se ha intentado afrontar el "avance de la ultraderecha" estos años, afirmando que "ni el cordón sanitario ni el llamamiento al voto útil ha funcionado". En cambio, ha asegurado que "el avance de la ultraderecha se va a parar con política útil que responda a los problemas y dé soluciones a los problemas de la ciudadanía".

Así lo ha afirmado el cabeza de lista de la coalición al Congreso, Pablo Azcona, en un acto electoral en la Plaza de la Constitución de Pamplona, en el que han intervenido junto al presidente del Parlamento foral, Unai Hualde.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcona ha afirmado que, en estas elecciones, "no solo se va a decidir quién ocupa la Moncloa durante los próximos cuatro años" sino, también, "qué modelo de sociedad queremos para el futuro". En este sentido, ha subrayado del "riesgo evidente" del "avance de la ultraderecha". "Este tipo de gobiernos son un ataque directo a derechos civiles y a derechos democráticos que ya tenemos consolidados", ha advertido.

Ha considerado que "más allá de levantar la mano ante el problema" hay que "hacer una reflexión autocrítica". "Ya en 2023 se hizo un llamamiento al voto útil, a la concentración de voto, precisamente para parar el avance de la ultraderecha. Tres años más tarde vemos que la ultraderecha no deja de crecer", ha indicado. "El avance de la ultraderecha se va a parar con política útil que responda a los problemas y de soluciones a los problemas de la ciudadanía", ha afirmado.

Azcona ha señalado que "ni el cordón sanitario ni el llamamiento al voto útil y a la concentración del voto al voto está funcionando". "La política útil sí", ha dicho. Por ello, ha reivindicado "la defensa de los derechos civiles y democráticos que tenemos consolidados" así como "una mirada territorial y una defensa del autogobierno como mejor herramienta para defender y avanzar en política útil".

El candidato al Congreso ha defendido que la "política útil" tiene que ver con "la consecución de acuerdos y de avances sociales como estamos haciendo en Navarra durante los últimos 12 años". Así, ha puesto como ejemplo la próxima aprobación de los Presupuestos de Navarra para 2027.

Pablo Azcona ha reiterado su apuesta por "la política útil" que da "soluciones a los problemas de la ciudadanía" y ha llamado a "priorizar la agenda navarra, la voz propia de Navarra, ante estrategias interesadas que vienen de fuera de Navarra".

Por su parte, Unai Hualde ha señalado que "el avance de la ultraderecha no solo se manifiesta en discursos, se manifiesta sobre todo en hechos y en políticas". "Estamos en un riesgo evidente de nuestros derechos fundamentales más básicos", ha opinado. En materia de igualdad, ha apuntado, "estamos viendo lo que Vox y PP en las comunidades donde gobiernan están haciendo: aniquilar las políticas de igualdad". Ha recordado, además, cuando en Navarra se aprobó el plan de coeducación Skolae, "todos los sectores reaccionarios intentaron derrocarlo".

En materia de euskera, ha criticado que se quieran "revertir" los "avances que estos años hemos visto para que haya una presencia mayor de las lenguas propias como el euskera". Y en materia de memoria, ha advertido de que "PP y Vox también están anunciando suprimir todas esas políticas que se están desarrollando en distintas comunidades autónomas, donde Navarra hemos sido punta de lanza y donde las víctimas de los cuneteros, las víctimas de los fascistas, han tenido una justicia y una reparación después de muchos años de olvido".

Unai Hualde ha resaltado que "frente a la ultraderecha no solo hay que hacer discursos estridentes, no hay que contraponerlo con golpes en el pecho, hay que contraponerlo con políticas útiles en industria, en memoria, en convivencia y en autogobierno".