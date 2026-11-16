Geroa Bai dice que "falta trabajo" en Madrid en materia de memoria y pide derogar la ley de secretos oficiales

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo (Geroa Bai), y la número uno al Senado, Mayte Espinosa, en un acto de la campaña electoral. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo (Geroa Bai), ha afirnado este lunes que "falta trabajo" en Madrid en materia de memoria y ha reclamado la derogación de la ley de secretos oficiales, "firmada por Franco", y la inclusión de las "víctimas de violencia del Estado" en la ley de memoria democrática.

Ollo, que ha participado en un acto de Geroa Bai en el marco de la campaña de las elecciones generales, ha subrayado que "en el ADN de Geroa Bai está la deslegitimación de la violencia y el trabajo con las víctimas, lo hemos demostrado tanto en el Gobierno de Navarra como en otras instituciones en las que estamos, porque creemos realmente que sin la memoria como herramienta transformadora no se puede avanzar en una sociedad democrática". "Frente a la ultraderecha, frente a los fascismos, hay que trabajar, y ese trabajo lo ha reivindicado siempre Geroa Bai para dejar a un lado la sociedad amnésica que nos ha caracterizado", ha indicado.

Ana Ollo ha destacado que la semana pasada el Parlamento de Navarra aprobó la ley de víctimas del terrorismo, esta semana se conmemora el 41º aniversario del asesinato de Mikel Zabalza y el domingo se celebró un acto de memoria en El Perdón. "En Navarra se está trabajando en ese 'auzolan' democrático con las asociaciones", ha señalado.

Tras ello, ha considerado que "en Madrid falta trabajo" en materia de memoria. "Falta trabajo en esa ley de memoria democrática, que se ha quedado insuficiente, que ha dejado fuera a muchas víctimas de tortura en Navarra. Pero sobre todo es una anomalía democrática continuar con la ley de secretos oficiales, una ley franquista, firmada por Franco, que impide que casos muy cercanos a los navarros y navarras como el de Mikel Zabalza, los sucesos de Montenjurra o los sucesos de Sanfermines del 78 puedan ser reconocidos", ha indicado.

Por ello, ha reclamado que ley de secretos oficiales "sea de una vez derogada y también que la ley de memoria democrática pueda avanzar en ese reconocimiento a las víctimas de la violencia del Estado que también aquí se produjo".

Por su parte, la número uno de Geroa Bai al Senado, Mayte Espinosa, ha explicado que la coalición quiere llevar a las Cortes "unas políticas de convivencia en derechos humanos y en el respeto de la pluralidad". "Queremos defender que ya no haya más discursos de odio en las dos Cámaras, queremos que haya diálogo y que todos esos discursos se finalicen en democracia", ha destacado.

Espinosa se ha referido a la próxima celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, "un día importante porque no podemos negar que todavía sigue existiendo la violencia machista, cosa que partidos de la ultraderecha quieren decir que ya no hay". "Vamos a solicitar que se revisen y que se controlen el sistema de VioGén y el sistema Cometa, sistemas que sirven para la protección de la mujer. En ese sentido quiero hacer referencia a una noticia que salió hace unos días de la Fiscalía Europea en la que hablaba de la adquisición de las pulseras telemáticas. Desde Geroa Bai vamos a seguir muy de cerca esta noticia, porque consideramos que es importante que se asuman responsabilidades y, sobre todo, cada uno tener claro dónde estamos", ha indicado.

También se ha referido a la convivencia para destacar que "desde que en el año 2015, cuando Uxue Barkos entró en el Gobierno del cambio, es algo que hemos defendido y que hemos trabajado, sobre todo creando nuevas políticas en temas de memoria". "Hemos sido referentes en Navarra y eso no tenemos que olvidarlo", ha afirmado.

En ese sentido, Espinosa ha reivindicado "trabajar la memoria y trabajar la convivencia" porque "quien olvida su pasado está condenado a repetirlo".