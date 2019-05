Geroa Bai, EH Bildu e I-E apuestan por que continúe la mayoría del cuatripartito "cohesionado"

Publicado 06/05/2019 12:17:24 CET

PSN se ve segunda fuerza política en Navarra y dice que "sale a liderar ese espacio de progreso y de izquierda"

PAMPLONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda Ezkerra se han mostrado este lunes favorables a que continúe el "Gobierno del cambio" sustentado por las cuatro fuerzas que en 2015 firmaron el acuerdo programático y no ven al PSN como la llave para formar el próximo Ejecutivo.

Al término de la reunión de la Comisión Permanente del Parlamento de Navarra, el representante de Geroa Bai Unai Hualde ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "el modelo de Geroa Bai es el modelo del cambio y no volver a modelos del pasado". "A pesar de la campaña de intoxicación que ha protagonizado la oposición durante la legislatura pintando un panorama apocalíptico, la percepción de la realidad que tiene la sociedad navarra es otra", ha dicho.

Hualde ha comentado que en las elecciones generales votó "en clave de frenar el avance de la ultraderecha" y ha esperado que el 26 de mayo "Navarra vote en clave de frenar la vuelta al pasado". "Hay que elegir entre dos modelos, el modelo del cambio que quiere gobernar en clave social y progresista y entre quienes están por destruir", ha comentado.

Ha manifestado que el PSN "no ha estado nunca donde se le ha esperado" y "lo vimos en 2015 cuando no se sumó al acuerdo programático" y "en su posición a lo largo de la legislatura". "Se ha situado fuera", ha reprochado, para indicar que "estamos dispuestos a sumar pero no a que nadie vete".

Por su parte, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha señalado que "nuestra apuesta es avanzar en profundizar el cambio". "O avanzamos en los derechos, en la política fiscal o en las políticas sociales o retrocedemos", ha agregado.

Según ha dicho, "el PSN tendrá que decidir si permite reeditar una alternativa de cambio liderada por el cuatripartito o permite que la derecha le vote o vota a la derecha; no hay muchas más alternativas". "Lo importante es reeditar las políticas del cambio realizadas desde 2015", ha defendido.

Araiz ha señalado que "solo contemplamos un reforzamiento del espacio político del cambio y nuestro objetivo es que ese espacio vuelva a liderar el Gobierno en Navarra". "Nuestro objetivo es mantener cohesionado ese bloque político y ante eso algunos tendrán que tomar decisiones y no corresponderá al cuatripartito, sino a la derecha o al PSN", ha comentado.

Desde Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha señalado que su coalición es "garantía de cambio y de izquierda". "Somos garantía de que el cambio continúe en Navarra y con más peso de la izquierda", ha dicho, para indicar que esperan el 26 de mayo "un buen resultado" y tienen "buenas expectativas".

De Simón se ha mostrado convencida de que el PSN "no va a tener la llave, el PSN va a tener que decidir si se suma al Gobierno del cambio o si se suma a la derecha". "Recuerdo el 'agostazo'", ha señalado.

Ha comentado que no le parece difícil reeditar el cuatripartito. "Las elecciones generales se rigen por otro tipo de parámetros y tenemos ahora la clara posibilidad de revalidar un Gobierno del cambio y se trata de tener un acuerdo programático de progreso", ha manifestado.

"PSN, SEGUNDA FUERZA"

La representante socialista María Chivite ha indicado que ve "muy nerviosa" a Marisa de Simón, "no sé si porque las encuestas le dan que se queda prácticamente fuera del Parlamento". "Lo que está claro es que el PSN va a ser segunda fuerza política en Navarra y el PSN sale a liderar ese espacio de progreso y de izquierda porque queremos un Gobierno progresista y de izquierdas para Navarra", ha expuesto.

Chivite ha indicado que "si I-E sigue empeñado en acordar con Bildu y no con la izquierda de esta Comunidad, que lo explique a sus electores". "Nosotros queremos hacer en Navarra lo mismo que quiere hacer Pedro Sánchez en España, un Gobierno progresista y de izquierdas", ha apuntado.

La dirigente socialista ha insistido en que quieren "liderar el próximo Gobierno" y ha precisado que mantienen "la línea roja sobre EH Bildu". "Yo ofrezco a I-E que hagamos un acuerdo político de izquierdas y ella sigue diciendo que prefiere acordar con Bildu...", ha comentado, para aseverar que el PSN "un acuerdo de Gobierno con Bildu no lo puede hacer".