Acto de este miércoles de Geroa Bai. - GEROA BAI

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha llamado, este 25 de noviembre, a las mujeres a "defenderse" el próximo domingo en las urnas "frente al negacionismo y el riesgo de involución en materia de igualdad y derechos conquistados que supone el avance de la ultraderecha".

Pablo Azcona y Mayte Espinosa, candidatos al Congreso y al Senado por Geroa Bai, han reivindicado el voto y la participación política de las mujeres como "una herramienta fundamental para combatir a quienes cuestionan la violencia machista y los derechos de las mujeres".

"La igualdad no está garantizada para siempre. Los derechos conquistados necesitan políticas públicas que los protejan, instituciones comprometidas y una sociedad dispuesta a defenderlos también en las urnas. No podemos permitir que el negacionismo y los discursos que cuestionan la existencia de la violencia machista y la igualdad se traduzcan en retrocesos en las políticas públicas y en los derechos de las mujeres, como ya está ocurriendo donde gobiernan PP y VOX", ha señalado Pablo Azcona.

El candidato de Geroa Bai al Congreso ha manifestado que "el avance de la ultraderecha representa un riesgo para los derechos de las mujeres, la convivencia y el modelo de sociedad", y ha defendido que "la violencia machista no se combate únicamente con declaraciones, sino con el voto en las urnas".

"El voto a Geroa Bai sirve para frenar a la ultraderecha a través de políticas de prevención, coeducación, recursos suficientes y mecanismos de protección que funcionen y que se revisen permanentemente para responder a las necesidades reales de las mujeres", ha expuesto.

Azcona ha cuestionado la alianza de UPN con el Partido Popular, "que mantiene acuerdos políticos con Vox, una formación que niega la violencia de género", y ha reclamado a UPN que explique "cómo compatibiliza una supuesta defensa de la igualdad con su alianza con un partido que está dispuesto a alcanzar acuerdos con quienes niegan esta realidad". "Un partido que en su programa propone la derogación de la Ley de Violencia de Género y de toda norma que busca acabar con la discriminación que sufren las mujeres, y un partido que habla de violencia intrafamiliar para referirse a la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo", ha detallado.

"Allá donde la extrema derecha gobierna o condiciona políticas, se recortan derechos sexuales y reproductivos, se niega la violencia machista, se desmantelan servicios de igualdad y se persigue el lenguaje feminista. Navarra ha sido pionera en la lucha frente a la violencia machista y a favor de la igualdad, y ahora toca defender con más firmeza si cabe los derechos de las mujeres y defendernos frente a la involución", ha reiterado el candidato de Geroa Bai.

Por su parte, Mayte Espinosa, candidata al Senado, ha destacado la importancia de la coeducación para combatir las desigualdades desde su origen y ha recordado el "papel fundamental" de Geroa Bai en la implantación en Navarra del programa de coeducación Skolae y en la reivindicación de medidas específicas en esta materia en el Senado, así como "el trabajo desarrollado por Geroa Bai para exigir mejoras concretas en los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia machista".

"Durante esta legislatura se han incorporado, a propuesta de Geroa Bai y de la senadora Uxue Barkos, medidas específicas de coeducación en los planes contra la violencia de género aprobados en el Senado, así como iniciativas dirigidas a evaluar y reforzar el funcionamiento del sistema VioGén, revisar los criterios de valoración del riesgo y garantizar la eficacia de los dispositivos telemáticos de control de agresores", ha dicho.

"La protección de las mujeres exige rigor, transparencia y responsabilidad institucional. Estamos hablando de vidas y no podemos permitir que las herramientas destinadas a protegerlas se conviertan en objeto de confrontación partidista o de desinformación. Cuando los mecanismos fallan, las instituciones tienen la obligación de revisar qué ha ocurrido y adoptar las mejoras necesarias para reforzar las políticas en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia machista", ha señalado Espinosa.

En este sentido, la candidata de Geroa Bai ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección frente a la violencia machista y ha afirmado que Geroa Bai planteará desde el Congreso y el Senado la revisión y mejora de los sistemas VioGén y COMETA, "ante las deficiencias detectadas en su funcionamiento". Asimismo, se ha referido a la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre la adquisición de las pulseras telemáticas. "Desde Geroa Bai estaremos muy atentos a esta cuestión y consideramos fundamental que se esclarezcan los hechos y se depuren, en su caso, las responsabilidades que correspondan", ha señalado.