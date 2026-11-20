El consejero Mikel Irujo y el candidato de Geroa Bai al Congreso, Pablo Azcona, en un acto de campaña de la coalición en la Plaza del Castillo. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reivindicado este viernes un cambio en el sistema de planificación eléctrica, que atienda a "la realidad del consumo energético" de cada territorio, para no tener que "volver a Madrid a mendigar megavatios".

Así lo ha exigido, el consejero de Industria y de Transición Ecológica del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, en un acto electoral de Geroa Bai en la Plaza del Castillo de Pamplona junto al cabeza de lista de la coalición al Congreso, Pablo Azcona.

Mikel Irujo ha reivindicado que, "al margen de la satisfacción", después de que se modificase la propuesta de planificación eléctrica inicial para Navarra, "tenemos que cambiar el sistema". "No puede ser que tengamos que volver a Madrid a mendigar megavatios", cada vez que se revise la planificación. "Hay que cambiar el sistema competencial, tiene que ser un reparto que atienda a la realidad industrial, a la realidad del comercio, a la realidad del consumo energético que tenemos cada territorio y en base a eso empezar a negociar con Madrid", ha planteado.

Irujo ha insistido en que "no puede ser sin más, tal y como está establecido ahora, una propuesta que pone encima de la mesa el Ministerio desde el Gobierno de España y simplemente uno no tiene más que presentar alegaciones" que "no son vinculantes". Por eso, ha exigido "un cambio de sistema claro competencial en la planificación eléctrica a partir de esta legislatura".

Por su parte, Pablo Azcona ha destacado que la Ley Foral de Industria, aprobada recientemente, es "fundamental para abordar las transformaciones que necesita la industria en Navarra, que va a ser fundamental para consolidar empleo, para atraer inversiones y que pone en el centro de la política a las personas". A esta iniciativa ha sumado la Ley de Áreas de Promoción Económica que "acompaña al comercio" con una mirada hacia el relevo generacional en el ámbito rural.

Azcona ha incidido en que el futuro de la industria "pasa por tener energía". Ha recordado que, hace unos meses, el Gobierno central hizo una propuesta de planificación eléctrica que "no atendía para nada las necesidades que tiene Navarra en la actualidad para su crecimiento económico y que va a tener a futuro para el crecimiento de su industria y, por tanto, para el crecimiento del empleo". Tras "unos meses intensos de negociación" por parte del departamento de Desarrollo Económico y Industrial, "hemos conseguido que a día de hoy se haya revertido esa situación", consiguiendo "1,6 gigavatios más de energía adicional que el que se nos planteó hace unos meses".

Azcona ha destacado que este logro "tiene que ver con la política útil que está defendiendo Geroa Bai" y en "poner a Navarra en el centro". No obstante, ha recordado que "todavía quedan cosas pendientes" en materia de energía en zonas como la Sakana, Baztan-Bidasoa o Cinco Villas.

El candidato de Geroa Bai ha destacado que "en Madrid tienen que ser conscientes del peso específico para el empleo que tiene la industria y para el desarrollo de Navarra". "Tienen que ser conscientes de que tomar decisiones en despachos lejanos al interés general de Navarra no lo vamos a permitir y tienen que ser conscientes que desde Geroa Bai vamos a defender no solo ese avance, sino que se dé respuesta a toda la solicitud que hizo Navarra en materia energética", ha remarcado.

Azcona ha insistido en la importancia del futuro de la industria en Navarra "para que nuestras generaciones, las actuales y las futuras, tengan un futuro en prosperidad y una defensa de su calidad de vida".