Geroa Bai pide "el cumplimiento del mandato del Parlamento" para que no se cierren aulas

Archivo - El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, ha reclamado este jueves a sus socios en el Ejecutivo foral, PSN y Contigo-Zurekin, "el cumplimiento del mandato del Parlamento" con la ley que aprobó el pasado jueves, "en lo que ya pedíamos con anterioridad, que es una moratoria para no cerrar aulas en el sistema educativo, ni concertado ni público".

Al término de la reunión que han mantenido los socios del Gobierno tras la crisis provocada por la aprobación de la ley de UPN contra el cierre de aulas con la abstención de Geroa Bai y el voto en contra de PSN y Contigo-Zurekin, Pablo Azcona ha señalado que su grupo ha planteado a los socios "esa propuesta que hacíamos la semana pasada de una mesa para trabajar entre el conjunto de los socios del Gobierno y los socios presupuestarios -que incluye a EH Bildu- por el futuro de la educación navarra".

Azcona ha incidido en que "tenemos retos importantes, tenemos que hablar del futuro de la educación en un momento complejo demográficamente hablando y esa propuesta de seguir trabajando a futuro en una mesa de trabajo para los próximos meses y tomar decisiones consensuadas y trabajadas entre los socios presupuestarios y los socios de gobierno es la propuesta que ha hecho Geroa Bai".

Además, Azcona ha realizado "un llamamiento al diálogo constante, un diálogo que hubiese evitado habernos llevado directamente a la situación a la que nos abocaron el jueves pasado".

Preguntado sobre si Geroa Bai da por reconducida la crisis, Azcona ha señalado que "lo que creemos importante y para reconducir cualquier situación compleja es cumplir, evidentemente, la legalidad, la aprobación de la ley en el Parlamento, en lo que tiene que ver además con una postura firme que era el no cierre de aulas en el sistema educativo, recordando que esta ley que se aprobó afecta tanto a lo concertado como a lo público".

Además, ha insistido en que "lo que es importante es trabajar a futuro con diálogo, consenso y sabiendo que gobernar en coalición, que lo venimos diciendo estos últimos días, es acordar y buscar consensos entre la mayoría, en el caso de Geroa Bai siempre la mayoría progresista".

Cuestionado sobre si siguen existiendo diferencias con el Partido Socialista sobre este tema, Pablo Azcona ha considerado que "hemos encauzado con un camino cierto en una propuesta además para sentarnos a hablar con serenidad sobre el futuro de la educación en Navarra, que es lo que proponíamos ya las semanas anteriores, porque sabemos que existe un momento complejo de bajada de natalidad y un momento complejo desde el punto de vista de lo que tiene que afrontar la educación navarra y, por tanto, sentarnos a reorientar todo lo que hay que afrontar". "Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro", ha señalado.

Azcona ha afirmado que "nuestra posición ha sido clara desde el principio en este asunto y creo que hay un mensaje clarísimo que decíamos el jueves, el Partido Socialista no gobierna en solitario y necesita de consensos y de mayorías y además, en este caso, buscadas, como pretende Geroa Bai, en el área progresista de este Parlamento, que no sustentó tampoco esa medida tomada por el consejero Gimeno".

El portavoz de Geroa Bai ha considerado que "hay una lectura política clara, que todo este tipo de decisiones no se pueden tomar de forma unilateral, que tienen que ser con el diálogo". "Yo creo que todos nos hemos emplazado a tener ese diálogo a futuro y en lo que tiene que ver con la educación el planteamiento que ha hecho Geroa Bai es esa mesa, que ya planteó las semanas anteriores, para, entre los socios de Gobierno y también presupuestarios, poder tomar las decisiones con el consenso necesario para hacerlas", ha afirmado.

Sobre las acusaciones que les han lazado sus dos socios de haber incumplido el acuerdo programático, Azcona ha señalado que "hemos manifestado públicamente anteriormente las opiniones al respecto". "Nosotros consideramos que no hemos incumplido absolutamente nada. Al revés, hemos defendido una posición clara y nítida referida al no cierre de aulas en el sistema educativo navarro y eso es lo que hemos mantenido hasta el final y, desde luego, si no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo, que era lo que deseábamos, ha sido lo que nos ha llevado a esa situación de que una ley ha salido adelante con la abstención de Geroa Bai", ha indicado.

Además, ha afirmado que "la postura ha sido desde el primer momento nítida y para nada, por nuestra parte, entendemos que se ha incumplido ningún punto del acuerdo".