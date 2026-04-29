Geroa Bai pide que el tramo Pamplona-Alsasua del TAV se haga desde el inicio en ancho europeo y no en ancho ibérico

El portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, y el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha presentado una alegación al estudio informativo sobre el tramo Pamplona-Alsasua del tren de alta velocidad (TAV) en la que reclama que se realice desde su inicio en ancho estándar europeo y no en ancho ibérico. También propone que el intercambiador de ancho se sitúe en el entorno de Pamplona.

Así lo han anunciado este miércoles en una rueda de prensa el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, y el parlamentario foral Unai Hualde -presidente del PNV en Navarra y presidente del Legislativo foral-.

Azcona ha subrayado que se trata de una infraestructura "estratégica que va a condicionar durante décadas la posición de Navarra en el sistema de transporte" y ha reivindicado un tren que "sirva para viajeros y mercancías, que cumpla con los estándares europeos y que permita a Navarra integrarse en los grandes corredores". Igualmente, ha reclamado que este proyecto no suponga "el abandono de la red convencional".

A este respecto, ha advertido que "si no se hacen bien las cosas Navarra puede quedarse descolgada de Europa" y ha remarcado que "no vale cualquier proyecto, hace falta hacerlo bien, con criterios sólidos y defendiendo los intereses de Navarra". Y ha defendido que el Ejecutivo foral tenga "un papel real" en una "decisión estratégica".

Según ha explicado, el Ministerio de Transportes plantea que el tramo entre Pamplona y Alsasua "se construya inicialmente en ancho ibérico, dejando para más adelante su adaptación al ancho estándar europeo". Algo que ha considerado "un error porque supone asumir, aunque sea de forma provisional, una menor conexión con Europa" y "puede generar problemas operativos y más limitaciones en el futuro". Además, ha afirmado que "no existe ninguna garantía real de cuándo se producir ese cambio al ancho estándar".

Por eso, la alegación de Geroa Bai pide que este tramo se construya "desde el inicio" en ancho estándar europeo y que se ubique el cambiador de ancho "en el entorno de Pamplona" de manera que "no se condicione el funcionamiento del conjunto de la línea".

"Lo que estamos defendiendo es que Navarra no empiece esta infraestructura con una solución provisional que pueda acabar siendo permanente y que se apueste desde el principio por un modelo plenamente integrado en Europa", ha resumido.ç

En esta misma línea, Unai Hualde ha considerado que un "planteamiento equivocado" el del Ministerio porque "va a provocar importantes problemas de interoperatividad con la red europea". Además, ha recordado que "la normativa comunitaria establece con claridad que las nuevas líneas que forman parte de la red transeuropea deben construirse en ancho estándar".

De la misma manera, ha advertido que "aunque se plantee como provisional, supone limitar la conexión con Europa y reducir la competitividad del sistema ferroviario". "No tiene sentido hacer algo provisional en una obra que supone una inversión económica tan importante y que es una apuesta de presente y de futuro", ha manifestado. Además, ha indicado de que "no existe un calendario vinculante en el estudio ni un compromiso firme para el cambio al ancho europeo" y ha advertido de que "la experiencia nos demuestra que estos procesos pueden alargarse durante años generando infraestructuras que funcionan durante mucho tiempo en condiciones claramente mejorables".

Hualde ha indicado, también, que la decisión del Ministerio "tiene consecuencias operativas y económicas relevantes", ya que "obliga al uso de trenes de ancho variable, que son más caros, más complejos y con mayores costes de mantenimiento". A lo que ha añadido que, si en el futuro se cambia de ancho, "las afecciones serán importantes", tanto si se cierra la línea completamente "durante un periodo prolongado" como si los trabajos "se realizaran sin cortar el tráfico". En este último caso, "la capacidad de la línea se vería seriamente afectada durante la ejecución" de estos trabajos.

Unai Hualde ha recordado, además, que "los ejemplos sobre cambios de ancho en infraestructuras ferroviarias dentro del Estado español no son nada halagüeños en cuanto a las afecciones sobre las líneas previamente en ancho ibérico y su plazo de entrada en servicio". Así, ha señalado el caso de la línea Murcia-Águilas, "cerrada totalmente en octubre de 2021 para cambio de ancho y que no tiene prevista su reapertura, en el mejor de los casos, hasta 2027".

Finalmente, ha destacado que el ancho de vía "no es una decisión neutra respecto a la conexión con la Y vasca" ya que optar por el ancho ibérico en esta fase "condiciona de facto las alternativas futuras, favoreciendo unas opciones frente a otras". Algo que "contradice un principio básico del estudio informativo que es "no condicionar una futura decisión sobre la conexión con la Y vasca que aún no está tomada", ha resaltado..

Así las cosas, Hualde ha destacado que el Gobierno de Navarra "tiene el compromiso de valorar todas las alternativas que se pongan encima de la mesa" y ha recordado que, cuando Geroa Bai estuvo al frente del Ejecutivo foral "nuestra posición fue clara de que en todo el tramo navarro debería ser en ancho internacional".