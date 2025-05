Geroa Bai reivindica su papel "imprescindible" al cumplirse diez años del "cambio político"

PAMPLONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha reivindicado su papel como "actor político imprescindible en la construcción y consolidación de una mayoría progresista y plural que sigue marcando el rumbo político de la Comunidad foral" con motivo del décimo aniversario del "cambio político que transformó la gobernabilidad de Navarra en 2015"

En un comunicado, ha valorado de forma "muy positiva" el recorrido de la coalición en esta última década y ha destacado que "sin Geroa Bai ni habría habido cambio en Navarra, ni sería posible hoy una mayoría progresista".

"En 2015, por primera vez en décadas, se conformó un Gobierno foral netamente progresista y plural, rompiendo con dos de los grandes tabúes de la política navarra. Geroa Bai lideró con el Gobierno de Uxue Barkos un proceso histórico que permitió abrir una nueva etapa en la que se pusieron las bases más profundas de un cambio estructural en las políticas públicas, la cultura institucional y la forma de gobernar. Fue un cambio profundo, transformador y duradero, tal y como se ha podido comprobar diez años después", ha destacado la formación.

Geroa Bai ha defendido que, desde entonces, "ha demostrado ser una fuerza política coherente, responsable y comprometida con Navarra. Una fuerza clave para articular mayorías parlamentarias en favor de los derechos sociales, el desarrollo económico sostenible, la pluralidad, el avance en autogobierno y la convivencia".

Desde la coalición reconocen que "no ha sido un camino fácil, pero sí profundamente transformador" y ha insistido en que "sin el firme compromiso de Geroa Bai no habría sido posible un proyecto político para Navarra tan ambicioso ni tan sólido en el tiempo". Asimismo, ha considerado que "el tiempo le ha acabado dando la razón, ya que las bases del cambio que la coalición asentó entonces, no sin dificultades, no solo han sido válidas, sino que han sido hoy asumidas por la gran mayoría social y política de Navarra".

Diez años después, Geroa Bai ha reafirmado su compromiso con "una Navarra que mira al futuro con estabilidad, progreso y cohesión social y territorial". Lo hace "desde la convicción de que sigue siendo el actor político imprescindible para que esa mayoría progresista se articule en acuerdos parlamentarios y se traduzca en políticas útiles para la ciudadanía", ha subrayado.

Finalmente, Geroa Bai ha reivindicado que "el cambio político iniciado en 2015 no es un punto de llegada, sino el comienzo de una transformación que aún continúa", y destacado su voluntad de "seguir trabajando por una Navarra plural, justa, moderna y profundamente democrática".