Geroa Bai valora "positivamente" la aprobación del proyecto de Presupuestos, que da "continuidad" a la "estabilidad"

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Geroa Bai ha valorado "positivamente" la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2027 por parte del Gobierno de foral, fruto del acuerdo alcanzado entre los socios presupuestarios. Las cuentas serán debatidas ahora en el Parlamento de Navarra.

En un comunicado, la coalición ha destacado que este acuerdo "permitirá que Navarra cuente con Presupuestos el próximo año, dando continuidad a una dinámica iniciada hace 12 años de estabilidad política y económica que resulta fundamental para seguir avanzando en las prioridades de la Comunidad foral".

Para Geroa Bai, "disponer de unos Presupuestos aprobados es una muestra de responsabilidad política y de capacidad de diálogo y acuerdo entre diferentes". Una "estabilidad" que "permite planificar las políticas públicas, reforzar los servicios públicos y dar respuesta a los retos económicos y sociales de Navarra".

La coalición pone en valor que el proyecto aprobado "recoge muchas de las prioridades políticas que Geroa Bai ha trasladado durante el proceso de negociación presupuestaria". Entre ellas, "compromisos en materia de salud, industria y descarbonización, euskera, desarrollo rural, sector primario y vertebración territorial".

En este sentido, Geroa Bai destaca los "avances" incorporados en ámbitos estratégicos para el futuro de Navarra, como el impulso al Plan Industrial y de Descarbonización, el refuerzo de las inversiones en salud, la financiación del Plan Foral de Regadíos, la continuidad de la asignación de plazas bilingües en la Administración foral y el compromiso de licitar la línea de transporte público de Tierra Estella durante el primer trimestre de 2027.

La coalición considera que estas actuaciones "responden a la necesidad de seguir impulsando el desarrollo económico y social de Navarra desde una visión integral".

Asimismo, Geroa Bai ha subrayado la importancia de que los Presupuestos "puedan ir acompañados de las correspondientes medidas fiscales". En este ámbito, la coalición ha defendido propuestas dirigidas a "responder a las necesidades de la sociedad navarra", entre las que destaca una deducción en el IRPF para los jóvenes que adquieran su primera vivienda.

No obstante, Geroa Bai ha destacado que la aprobación del proyecto de Presupuestos "no supone el final del trabajo". "Ahora comienza el trámite parlamentario, una nueva oportunidad para seguir mejorando unas cuentas que deben responder a las necesidades del conjunto de Navarra", han manifestado.

En este sentido, la coalición ha anunciado que "trabajará para introducir mejoras a través de las enmiendas parciales, poniendo especial atención en el territorio, el desarrollo rural y la cohesión entre las diferentes zonas de Navarra".

Geroa Bai considera "fundamental" que "las inversiones y las políticas públicas lleguen al conjunto de la Comunidad foral, contribuyendo a garantizar oportunidades, servicios y calidad de vida con independencia del lugar de residencia".