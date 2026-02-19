Gimeno anuncia en Fontellas que el colegio público ofertará progresivamente todo el ciclo de la Educación Primaria

El consejero Gimeno visita el colegio Virgen del Rosario de Fontellas. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha autorizado la ampliación de la oferta educativa del colegio de la localidad de Fontellas hasta abarcar toda la etapa de Educación Primaria. El alumnado que actualmente cursa 2º de Primaria en ese centro podrá el próximo curso 2026-2027 estudiar 3ª de Primaria en el mismo y permanecerá escolarizado en el colegio de Fontellas hasta acabar todo el ciclo de Primaria, conforme se vaya ampliando progresivamente la oferta educativa hasta completar todo el ciclo.

Según ha informado el Ejecutivo, la decisión del departamento responde a la demanda de la comunidad educativa de esta localidad de la Ribera y persigue mejorar las expectativas de matriculación de alumnado en el colegio y la garantía de mantenimiento a futuro de este centro, en el que actualmente están matriculados un total de 21 alumnos con dos grupos: uno para la etapa de Educación Infantil y otro para 1º y 2º de Educación Primaria.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, durante la visita que ha realizado este jueves a la escuela, visita en la que ha estado acompañado de la alcaldesa de la localidad, María Erika Lasheras, y de la directora del centro educativo, Ana María Moncayola.

El colegio público de Educación Infantil y Primaria Virgen del Rosario de Fontellas oferta la etapa de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria. Al acabar el 2º curso de Primaria el alumnado se ve obligado a cambiar de centro y se le reserva plaza en el colegio Monte San Julián de Tudela, al que está adscrito en el Mapa Escolar de Navarra. Tanto la dirección del centro como el departamento coinciden en la consideración de que la obligación de realizar ese traslado del alumnado podría ser una de las causas que están llevando a algunas familias a no matricular a sus hijos en el centro escolar de Fontellas, municipio cuya población manifiesta una tendencia ascendente en los últimos años.

El Consejo Escolar del colegio realizó en su momento una encuesta a las familias para conocer su valoración respecto a una posible ampliación de la oferta escolar del centro hasta 6º de Primaria. El 91,6% de las familias consultadas respondió afirmativamente a esa posibilidad. Posteriormente, un 98,5% de las familias cumplimentaron formalmente un documento solicitando a la Administración educativa la ampliación de la oferta académica para cubrir toda la Primaria.

Según el Gobierno, Educación asume la demanda de la comunidad educativa, plenamente apoyada por el Ayuntamiento de la localidad, y autoriza esa ampliación de la oferta, una vez constatado que el centro dispone de los espacios necesarios para atender al alumnado que previsiblemente se escolarizará en el centro, así como de espacio suficiente para garantizar el servicio de comedor al alumnado. Se prevé que la matrícula de este centro oscile entre los 24 y los 33 alumnos durante los próximos ocho años.