Gimeno anuncia que no reducirá ningún aula de Infantil de la red pública y mantiene el cierre de 14 en la concertada

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que no habrá reducción de aulas de 3 años en la red educativa pública para el próximo curso académico 2026/27 si bien si se mantendrá el cierre de 14 unidades en la red concertada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimeno ha explicado que han aparecido nuevas unidades en la organización de "centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares". "A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años", ha indicado.

Según ha detallado el consejero, en la red pública inicialmente estaba previsto cerrar 19 unidades y "no se va a cerrar ninguna". Además, ha dicho, "todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más".

En la red concertada, ha informado de que, como estaba previsto, se van a cerrar 14 unidades porque "hay un procedimiento administrativo que es el de renovación de conciertos". "No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-", ha dicho, para precisar que "la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa".

Así, el departamento se puso en contacto con la ikastola para ofrecerles la prórroga del concierto, "que ha sido solicitada por el centro y que será efectiva", ha indicado el consejero.

(Seguirá ampliación)