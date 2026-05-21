Gimeno dice que la "ley Frankenstein" de UPN va a suponer "dificultades" para la educación pública

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este jueves que la planificación educativa "se va a ver condicionada" por la ley presentada por UPN para evitar el cierre de aulas en la red concertada, ley que fue aprobada la semana pasada por el Parlamento foral y que el consejero ha calificado como "una ley absolutamente Frankenstein".

Gimeno ha explicado que la ley -que salió adelante con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu- "tiene un titulo de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu". "Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías", ha asegurado.

El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo-Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de "las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral". "La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada", ha indicado.

Carlos Gimeno ha asegurado, por ejemplo, que con la ley "va a incrementarse la segregación educativa". Además, ha considerado que "la disposición transitoria es un auténtico embrollo". "Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?", se ha preguntado.

Además, el consejero ha sostenido que la ley "va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo". "De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías", ha señalado.

Gimeno ha asegurado que "trabajamos denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las Comunidades Autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades". "Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfilles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta", ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que "lo peor está por llegar, lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema".

Carlos Gimeno ha añadido que "trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada". "Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública", ha indicado.

Por su parte, el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que "el sistema educativo debería estar preparándose para afrontar el próximo curso 2026-2027 y en esta ocasión lo hacemos sumidos en una gran incertidumbre educativa porque hace justo una semana el pleno de este Parlamento, de manera irresponsable y de manera temeraria, aprobó una proposición de ley de las derechas navarras que, evidentemente, tiene claros visos de inconstitucionalidad". "Las derechas, tan acostumbradas a defender el orden constitucional en el Estado español, y fuerzas progresistas que siempre defienden con ahínco el autogobierno, han llevado a nuestro sistema educativo a un contexto y a un momento en que la sombra de un hipotético o posible recurso de inconstitucionalidad se cierne sobre él", ha afirmado.

Guzmán ha destacado que Contigo-Zurekin se compromete a "hacer todo lo que esté en nuestras manos para revertir las evidentes afecciones negativas para la escuela pública que va a tener o que ya está teniendo la proposición de ley aprobada la semana pasada".