Gimeno dice que la norma sobre la jornada escolar no se puede modificar sin tener "la firmeza" de la sentencia

PAMPLONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado que "hasta que no llegue la fijeza del fallo del Tribunal Supremo" ante el recurso interpuesto por Steilas a la orden foral que regula la jornada escolar, el Departamento "no puede modificar" dicha norma.

En respuesta a una pregunta oral formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, Gimeno ha señalado que "no ha llegado la fijeza de la sentencia del Tribunal Supremo". "Hasta que no llegue la fijeza del fallo del Tribunal Supremo, el Departamento no puede modificar la orden foral. Creo que esto es perfectamente entendible", ha subrayado.

Ha destacado Gimeno que "obviamente, cuando llegue la firmeza de la sentencia, el departamento interpretará la sentencia y adecuará a los pronunciamientos judiciales, como no puede ser de otra manera".

La pregunta de EH Bildu hacía referencia a una sentencia del Tribunal Superior que invalidó tres artículos de la orden foral 106/2023, que regula la jornada escolar y que estimó parcialmente un recurso interpuesto por el sindicato Steilas, "reconociendo que a las familias se les confiere un poder de veto en la tramitación de la solicitud de modificación de la jornada, y que ello vulnera normas de rango superior, como la LOE". Por otra parte, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por el Gobierno de Navarra contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Según el consejero, "la vocación del Departamento de Educación siempre ha sido la de poner al alumno en el centro de la cuestión". "Siempre, al alumno y a sus familias. Y por lo tanto, ese fue el espíritu de la orden foral. No fue establecer cuestiones sindicales, sino cuestiones familiares y, obviamente, del alumnado y del interés del alumnado", ha manifestado.

Además, ha remarcado que "si hay un informe fiable, válido, científicamente hablando, que determine cuál es la mejor jornada, no tenga ninguna duda de que el Departamento lo abrazará inmediatamente". "Pero no hay informes que categóricamente establezcan cuál es la mejor organización horaria", ha apuntado.

Además, ha remarcado que la orden foral que regula las jornadas "ha evitado recrudecer el conflicto que año tras año se producía en los centros educativos para determinar la jornada". "Hay estabilidad, porque hay cuatro años para establecer un proyecto educativo sin sobresaltos y sin cambios", ha destacado. Asimismo, ha continuado, "ha reducido la segregación", porque anteriormente "las actividades extraescolares eran segregadoras porque eran de pago".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha considerado que "en Navarra no se ha realizado suficiente reflexión pedagógica, ni en la comunidad educativa, ni a nivel político" en torno a esta materia. "En lo que respecta al aspecto formal, estamos de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal, pero creemos que hace falta una reflexión de fondo sobre los procedimientos de elección de la jornada", ha subrayado.