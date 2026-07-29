El Gobierno declara de interés foral la inversión de 60 millones de Rockwool para descarbonizar su planta de Caparroso

Archivo - Visita del consejero MIkel Irujo a la planta de Rockwool en Caparroso. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha declarado este miércoles como inversión de interés foral el proyecto de descarbonización promovido por la compañía Rockwool Peninsular S.A. en su planta de Caparroso. Con esta medida, el Ejecutivo foral se compromete a apoyar y acelerar los trámites administrativos necesarios para reducir el impacto ambiental de las instalaciones de esta empresa, referente mundial en la fabricación de soluciones de aislamiento térmico y acústico para edificios basadas en lana de roca.

"Este proyecto consolida el futuro de Rockwool Caparroso y, sobre todo, de sus cerca de 200 puestos de trabajo directos", ha señalado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo.

La propia compañía Rockwool Peninsular S.A. solicitó el pasado 11 de junio el Gobierno de Navarra optar a esta declaración de interés foral, para impulsar un proyecto de descarbonización en el que prevé invertir casi 60 millones de euros. "El objetivo de la empresa es trasformar su actual modelo energético de consumo de energía fósil hacia la electrificación y el incremento del uso de energía renovable, mejorando así su eficiencia, estamos ante una gran inversión y una buena noticia para una empresa muy importante en nuestra Comunidad", ha señalado Irujo en rueda de prensa.

El consejero también ha recordado que este proyecto cuenta con "una ayuda del PERTE de descarbonización de 18 millones de euros" y que la actuación "culminará en el año 2028 con la electrificación de los procesos productivos de la planta". Las inversiones declaradas de interés foral pueden beneficiarse de un impulso preferente y urgente por todas las Administraciones Públicas de Navarra, según establece el artículo 4 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales.

Así, los plazos ordinarios de trámites para la aprobación y ejecución de planeamientos urbanísticos u obtención de licencias para la ejecución, apertura o funcionamiento de obras o instalaciones pueden reducirse a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

A la hora de catalogar este proyecto como inversión de interés foral, el Gobierno de Navarra ha valorado el "importante avance medioambiental" que supone. Considera además que se trata de una inversión que permitirá reforzar la viabilidad a largo plazo de la instalación, "favoreciendo la permanencia de la actividad manufacturera en Navarra y contribuyendo al desarrollo económico de la Zona Media, donde la planta constituye uno de los principales referentes de empleo industrial estable y cualificado", según un informe emitido por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial.

Se trata además de una actuación alineada con el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 y con la Estrategia de Especialización Inteligente S4 de Navarra, que contribuye al desarrollo de la Industria de la Energía Verde. Igualmente, Irujo ha recordado que "desde el año 2021 los departamentos de Industria y de Desarrollo Rural llevan trabajando conjuntamente en este proyecto".

DESCARBONIZACIÓN ESTRUCTURADA EN DOS PROYECTOS DIFERENCIADOS

La actuación de descarbonización prevista en Caparroso se estructura en dos proyectos diferenciados, siendo el primero de ellos la electrificación del proceso de fusión de materias primas de la planta mediante la implantación de una solución industrial basada en quemadores eléctricos de alta potencia. Esta medida supone una inversión de más de 48,8 millones, destinados a la adaptación del proceso de fusión, la implantación de los sistemas eléctricos asociados y el desarrollo de las infraestructuras auxiliares necesarias para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de la nueva instalación electrificada.

Como resultado de estas actuaciones, la instalación prevé reducir un 74% sus emisiones directas de gases de efecto invernadero, lo que supone una disminución de 38.771 toneladas de CO2 equivalentes al año respecto a la situación actual. De este modo, las emisiones directas de la planta pasarán de 52.072 toneladas de CO2 equivalentes registradas en el año base a 13.301 toneladas anuales, manteniendo al mismo tiempo la capacidad productiva y la calidad del producto final.

Por otro lado, y complementando al proyecto anterior, se prevé la implantación de una instalación híbrida de generación renovable para autoconsumo, combinando tecnología eólica y fotovoltaica para suministrar energía renovable a la planta. Este proyecto contempla una inversión de varios millones de euros para la implantación de una instalación híbrida compuesta por un aerogenerador y una ampliación de la planta fotovoltaica mediante la instalación de 5.684 módulos solares, integrada en la red eléctrica interior de la planta y destinada íntegramente al autoconsumo industrial. La actuación permitirá alcanzar una producción anual próxima a 24.000 MWh de energía eléctrica renovable, "contribuyendo de forma significativa a cubrir el incremento de la demanda eléctrica asociado al proceso de electrificación y reforzando la autonomía energética de la instalación", ha detallado el Gobierno.

La sustitución de combustibles fósiles por electricidad de red renovable y generación propia para autoconsumo permitirá evitar el consumo de más de 100.000 MWh procedentes de fuentes no renovables. Asimismo, la combinación de generación eólica y fotovoltaica permitirá optimizar el aprovechamiento de los recursos renovables disponibles, mejorar la estabilidad del suministro energético y reforzar la competitividad de la instalación, "consolidando un modelo industrial más eficiente y resiliente frente a los retos energéticos futuros".

EMPRESA CON MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA EN NAVARRA

Rockwool Peninsular, S.A. forma parte del Grupo Rockwool, una compañía multinacional de origen danés fundada en 1909 y referente mundial en la fabricación de soluciones de aislamiento basadas en lana de roca. El grupo desarrolla su actividad en numerosos países y mantiene un firme compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La presencia de Rockwool en España se inició a finales de la década de 1980 y se consolidó con la puesta en marcha de la planta de producción de Caparroso en el año 2001, dedicada a la fabricación de productos de lana de roca para aislamiento térmico y acústico y protección pasiva contra incendios.