El Gobierno destaca que Navarra registra "por cuarto mes consecutivo" un "nuevo récord" de afiliación

Infografía sobre afiliaciones a la Seguridad Social - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha destacado este martes que la Comunidad foral registra en julio, y "por cuarto mes consecutivo", un "nuevo récord de personas afiliadas a la Seguridad Social" y alcanza la cifra de 323.313 personas, por lo que "se refrenda la senda de creación de empleo que se viene desarrollando en los últimos meses y el dinamismo del mercado laboral de la Comunidad foral".

Según han señalado en una nota de prensa desde el Ejecutivo, la afiliación media del mes de julio alcanza las 323.313 afiliaciones y crece respecto a junio con 70 personas afiliadas más, un +0,02%. En términos anuales, hay 7.587 afiliaciones más, un 2,4% más de afiliaciones que hace un año.

Por su parte, el paro experimenta un aumento de 534 personas en el último mes (un +1,89%), En términos anuales, el aumento es del 1,06%, esto es, 303 personas más que en julio de 2025.

Así, el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) se ha situado al finalizar julio en 28.843 personas, lo que a su juicio "permite hablar de estabilidad en el empleo".

En julio, según han subrayado, se inscribieron al desempleo 538 personas procedentes del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, cifra que, "prácticamente, coincide con el incremento del paro del mes pasado (534 personas paradas más y 538 procedentes del proceso de regularización)".

Por ello, en el mes de julio "se ha evidenciado ya el impacto que está teniendo el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras en el empleo tanto en el aumento de personas trabajando como en el aumento de personas que buscan empleo". En Navarra, a fecha 31 de julio, se habían afiliado a la Seguridad Social 3.175 personas extranjeras relacionadas con el proceso de regularización extraordinaria.

Respecto a la contratación, en julio se formalizaron 30.740 contratos, "lo que supone que estamos ante el mejor julio desde 2021". En términos anuales se ha producido un aumento del 6,5% respecto al mes de julio de 2025. En comparación con el mes 323.de junio, hay un 5,2% menos de contratos. Respecto del total, 5.560 fueron contratos indefinidos. De este modo, los contratos indefinidos han supuesto el 18,1% del total registrado en el mes.

PRINCIPALES CIFRAS DEL PARO REGISTRADO

En cuanto a las características del desempleo, desde el Ejecutivo han remarcado que la distribución según sexo "sigue siendo desequilibrada".

En julio, seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,5%, 17.735) frente al 38,5% de hombres (11.108).

La "buena noticia, sin embargo, es que, en comparación con julio de 2025 se ha producido un descenso del paro registrado femenino (un 0,31% de mujeres desempleadas; 55 menos) frente a los 358 parados más; +3,33%)".

En términos mensuales la variación del desempleo ha resultado "más positiva" para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas aumenta en un mes un +1,8% (312 desempleadas menos) el de desempleados crece un +2% (222 parados más).

Tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 30,7%) son mayores de 54 años, se trata de 8.865 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,6% del total (7.666). Por su parte, la población parada extranjera representa el 24,4% (7.046 personas).

En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha aumentado términos anuales un +9,44% (608 más) mientras que, por el contrario, el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha disminuido en un año un -1,38%, (305 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,1%, es decir, 11.860 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año).

Se ha dado un descenso anual del -2,2% (265 personas paradas menos de larga duración), de esta manera "es el sexto mes consecutivo en el que se consigue reducir el desempleo de larga duración en términos anuales".

Por agencias de empleo, el mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 52 personas menos que en julio de 2025, lo que supone un descenso del -6,9%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 25 parados menos, un -2,1%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, destaca Estella, con un aumento del 9,9%, y Santesteban, con un 8,3% de aumento.

En la variación intermensual, destaca la caída del 0,9% de desempleo en la oficina de Alsasua, lo que supone que hay 6 parados menos que hace un mes.

Por último, en cuanto a las variaciones mensuales por sectores, el colectivo de personas sin empleo anterior es el que registra el mayor ascenso del paro, con un aumento del 5,7% (208 personas desempleadas más).

Le sigue el sector servicios, que aumenta un +1,5% (279 personas más), y, en menor medida, el sector primario, con un aumento del 1,3% (14 más). En contraste, el sector de la construcción es el sector que aumenta en menor medida, un 0,6%, (7 personas más).

En términos interanuales, los mayores descensos del desempleo se concentran en el sector de la construcción, con 100 personas menos (-8,4%), seguido del sector primario, con una reducción de 18 personas (-1,6%).

Por su parte, colectivo de personas sin empleo anterior es la categoría que presenta el mayor aumento anual: 595 personas desempleadas más, lo que supone un incremento del 18,2%.

CONTRATACIÓN

En el mes de julio se han registrado 30.740 contratos, lo que supone que estamos ante el mejor julio desde 2021. Respecto de junio, hay un 5,2% menos de contratos. En términos anuales se ha producido un aumento del 6,5% respecto al mes de julio de 2025.

Según el tipo de contrato, se han formalizado 5.560 contratos indefinidos y 25.180 contratos temporales. Por lo tanto, del total de los contratos registrados en el mes de julio, el 18,1% han sido indefinidos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Del total de personas en paro registrado, 2.140 son personas con discapacidad, lo que representa un 7,41% del total. De ellos, 973 son hombres y 1.167 son mujeres. Entre todos ellos, 339 son menores de 30 años y 732 mayores de 55.

Geográficamente se distribuyen de la siguiente manera: 1.430 en la agencia de Pamplona, 282 en Tudela, 119 en Estella, 105 en Tafalla, 74 en Lodosa, 59 en Aoiz, 38 en Alsasua y 33 en Santesteban. De los 2.140, 1.225 son parados de larga duración.