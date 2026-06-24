El Gobierno eleva al Consejo de Navarra el anteproyecto de Estatuto del personal para la emisión de dictamen facultativo

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PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que toma en consideración el anteproyecto de ley foral por la que se aprueba el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra y lo eleva al Consejo de Navarra para la emisión de dictamen facultativo.

Tal como ha informado la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno, el Consejo de Navarra dispone ahora de 45 días hábiles para emitir su dictamen, por lo que el objetivo del Ejecutivo foral es remitir esta norma al Parlamento el próximo mes de septiembre.

En este sentido, Jurío ha remarcado que la consulta al Consejo de Navarra, que no es preceptiva, tiene por objeto "dotar de mayor seguridad jurídica a una norma con enorme alcance y relevancia", puesto que el Estatuto del personal supone la ordenación del empleo público en las Administraciones Públicas de Navarra y la regulación del régimen jurídico del personal a su servicio.

Es decir, esta regulación del empleo público será de aplicación para unas 40.000 personas, entre el personal de la Administración foral, las entidades locales navarras, sus organismos autónomos y el personal técnico, de gestión, administración y servicios de la UPNA.

Por otra parte, la consejera de Función Pública ha puesto en valor que una norma de "tanta trascendencia" sea fruto del consenso con sindicatos, puesto que el Estatuto del Personal debe ser la base para, a la misma vez, "avanzar hacia una administración pública más ágil, eficiente y moderna e implantar condiciones de trabajo más favorables para el personal empleado público de Navarra". Todo ello, ha añadido Jurío, "con el fin último de mejorar los estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía".

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA QUE ORDENA EL EMPLEO PÚBLICO EN NAVARRA

El nuevo Estatuto del Personal supone la actualización de un texto que tiene más de tres décadas de vigencia, "al objeto de ajustarlo a la realidad social y administrativa presente, ya que la administración pública ha experimentado una profunda transformación en estos 30 años, especialmente con el avance de las nuevas tecnologías", ha indicado el Gobierno.

Con este objetivo se ha redactado un anteproyecto de ley foral que cuenta con 189 artículos, distribuidos en 13 títulos, y 21 disposiciones. Es decir, se trata de una regulación "integral" de la materia, ya que el anteproyecto aborda las clases de personal; la planificación y ordenación del empleo público; el acceso al empleo público; las distintas situaciones administrativas; los derechos y deberes del personal; la carrera profesional y la evaluación del desempeño; el sistema retributivo; la selección y promoción del personal; la provisión y movilidad de puestos; la jornada, vacaciones, licencias y permisos; la representación sindical; el régimen disciplinario; y las peculiaridades del personal docente no universitario y de la Administración de Justicia.

Los aproximadamente 40.000 empleados públicos de Navarra a los que les será de aplicación esta normativa se beneficiarán de los diversos avances que incorpora el futuro Estatuto del personal, entre ellos, una actualización de niveles; un nuevo complemento variable por la evaluación del desempeño y las mejoras en la conciliación de la vida familiar y personal con la actualización de licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental y las correspondientes a familias monoparentales, así como la reducción de la jornada retribuida para los empleados públicos que tengan a su cuidado un hijo con cáncer u otra enfermedad grave.

Igualmente, se regulan nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y se mejora, según ha expuesto el Gobierno, la promoción profesional tanto de carácter temporal como definitivo.

El Gobierno destinará 130 millones al abono de la carrera profesional a 22.000 empleados públicos de la Administración foral

CARRERA PROFESIONAL, PRINCIPAL NOVEDAD

La principal novedad que incorpora el anteproyecto del Estatuto del Personal es la aprobación de la carrera profesional, "con la que se da respuesta a una reivindicación histórica de los sindicatos y se reconoce el desarrollo y trayectoria profesional de todo el personal con un sistema objetivo de acreditación de méritos", ha indicado el Gobierno.

Con la aprobación de la norma, los empleados públicos, desde el 1 de enero de 2027, percibirán un nuevo complemento, que será una cantidad fija mensual en 14 pagas y cuyo importe vendrá determinado por la antigüedad y el puesto de trabajo que se ocupe, pudiendo oscilar entre los 1.700 y los 7.000 euros para los empleados públicos de niveles más bajos y entre los 2.900 y los más de 11.000 para aquellos de niveles superiores.

Según el Gobierno, el nuevo complemento de carrera profesional, que se implantará de forma progresiva hasta llegar al 100% en 2032, se establece por encima de las retribuciones actualmente reconocidas, es decir, no supone ninguna merma retributiva respecto a lo que ahora se viene percibiendo, ya que cada 5 años se seguirá devengando un nuevo quinquenio y cada 6 años y 7 meses un nuevo grado, que cambian la denominación, pero mantienen las mismas cuantías y periodos de devengo.

El Gobierno de Navarra destinará unos 130 millones al abono del nuevo complemento retributivo de carrera profesional. Son casi 22.000 los empleados públicos de la Administración foral los que percibirán este nuevo complemento, que llegará a todos, excepto al personal sanitario, dado que ya tiene reconocida la carrera profesional, y al de justicia, que tiene su propia regulación.