El Gobierno de España asigna 81 millones de euros de fondos europeos a Hithium para su proyecto de baterías en Navarra

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y el director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha realizado una propuesta de concesión de 81 millones de euros a Hithium Spain Innovation para su proyecto de baterías y almacenamiento de energía en Navarra.

Así figura en la resolución provisional de varias líneas de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el desarrollo de las renovables publicadas este miércoles. En concreto, el proyecto de Hithium se enmarca en la convocatoria del Programa RENOVAL 2 dirigido a "reforzar la cadena de valor industrial de tecnologías limpias y sus componentes clave en áreas como la energía eólica, la solar o el almacenamiento".

Se trata de la mayor subvención concedida dentro de este programa, en el que también figura una partida de 367.000 euros para SAKANA Sociedad Corporativa Limitada en la localidad de Lakuntza, informan en una nota de prensa desde la Delegación del Gobierno en Navarra.

En esta convocatoria de RENOVAL 2 se han concedido ayudas por valor de 165 millones de euros a un total de 41 proyectos repartidos por 12 comunidades autónomas.

Este miércoles se han publicado las resoluciones provisionales que asignan 670 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para acelerar la transición energética y la electrificación. En concreto, la adaptación de seis puertos a las necesidades de la eólica marina y las energías del mar recibe 212 millones. Además, se proponen 165 millones para siete proyectos de almacenamiento mediante hidroeléctrica de bombeo; más de 100 millones recalarán en la movilidad eléctrica, sobre todo en puntos de recarga para grandes vías de comunicación; y a ello se unen los 165 millones de euros destinados a las 41 iniciativas de cadena de valor renovable.